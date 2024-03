La ABE pondrá a la venta el jueves 200 cajas con diez vales de compra de 50 euros con una rebaja del 20%

Pasado mañana se pondrá en marcha una nueva campaña comercial para incentivar las ventas en los negocios asociados a la patronal local de Boiro en una época de poco consumo. La ABE dio a conocer que desde las diez de la mañana de este jueves se podrán adquirir de manera presencia y con pago en efectivo en su sede las 200 cajas cada una de las cuales contiene diez Bonos Negocio 10 de compra de 5 euros, y para ello cuentan con el aliciente de que únicamente se deberá abonar el 80% de su valor, es decir, que pagarán 40 de los 50 euros de que dispondrán en vales para gastar, y que funcionarán de modo similar a los Bonos Activa Comercio de la Xunta. Los promotores de la iniciativa indicaron que los interesados en este producto deberán darse prisa pues en la misma experiencia realizada en 2023, y que que la primera edición, se agotaron en 15 días. La fecha límite para gastar esos vales será el 30 de abril.

La referida caja también contiene un listado con todos los negocios en los que se pueden utilizar esos vales y para la adquisión de "roupa, calzado, alimentación, electrodomésticos, decoración, reformas, climatización, xogueterías, librarías, tinturarías, gasolineira, transporte, bares e cafeterías, restaurantes, ocio nocturno, turismo rural, saúde e benestar e un longo etcétera", indicó que presidente de la ABE, Daniel García. Este último también hizo hincapié que con esta campaña “pretendese incentivar as compras nun período onde o consumo é baixo para acadar mais de 10.000 euros de retorno en compras nos negocios da localidade”, y precisó que el año pasado los clientes se gastaron en 52 negocios diferentes "e non só en comercios senón que servizos e hostalería tamén se beneficiaron da iniciativa". Por su parte, el alcalde boirense, José Ramón Romero, que le acompañó en la presentación de la campaña, felicitó a la ABE "pola iniciativa que trata de incentivar as compras nun mes de escasa demanda“ y la animó “ a seguir nesta liña de traballo que conta co total apoio do Concello”.