Abraham Benítez, el lado más humano de una eminencia del deporte

Abraham Benítez es una eminencia del deporte, pero también es un vecino natural de Carreira muy implicado con su parroquia y siempre está dispuesto a arrimar el hombro y lo que haga falta para ayudar a los demás en todo lo que pueda. El pasado 8 de diciembre, con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, organizó la segunda edición de la cronoescalada "Pedra da Ra" y decidió que toda la recaudación obtenida, que ascendió a 370 euros, fuese a beneficio de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos “A Guía” de los dos centros educativos de Carreira, Pé do Corniño y A Capela, como sucedió en años pasados. El presidente de dicha AMPA, José Manuel San Miguel, y el nuevo director del centro escolar de Educación Primaria, Manuel Casabielle, recibieron esta semana ese dinero de manos del propio Abraham Benítez.



En ediciones anteriores, el importe económico procedente de la acción solidaria de Abraham Benítez fue destinado a medidas anticovid, como ocurrió con los 450 euros del año pasado con los que la AMPA adquirió dos detectores de dióxido de carbono para controlar las emisiones de ese compuesto químico en las aulas y en otros departamentos sin necesidad de abrir tanto sus ventanas, En esta ocasión, la recaudación de la carrera celebrada hace un par de semanas se destinará a en mejorar las infraestructuras del patio de recreo del colegio Pé do Corniño, para que los niños tengan algo con lo que jugar, pues actualmente está vacío. Aunque todavía no se decidieron las actuaciones o instalaciones con las que se pretende dotar a ese recinto, se trabaja en varias opciones, siendo una de ellas la colocación de un rocódromo, pero también se piensa en unas pistas de juego interactivo. Otras opciones pasan por sustituir las porterías y las canastas de las pistas deportivas, pues están muy deterioradas.



José San Miguel, como representante de la AMPA expresó su agradecimiento a Abraham Benítez por su trabajo en este terreno, por la donación del dinero y, sobre todo, por la activación de los niños iniciar o continuar con el deporte. De hecho, tras la entrega del dinero les estuvo hablando a los escolares de la Milla Solidaria “Heroínas de Sálvora”, que tendrá lugar el 2 de enero en el puerto de Aguiño para incentivarles a participar en ella y a practicar cualquier actividad deportiva.