La acusada del accidente mortal de Sara y Abraham en Palmeira dice que “ojalá hubiera muerto yo”

“Ojalá me hubiese muerto yo y ojalá que ellos estuvieran vivos”. Con estas palabras concluyó su declaración la ribeirense Pilar Fernández Patiño, acusada de causar la muerte de los jóvenes Sara Lampón Buceta y Abraham Muñiz Santos en el accidente de tráfico registrado a las siete menos 25 minutos de la tarde del 4 mayo de 2019 en la carretera AC-305, en Palmeira. Fue en el juicio que empezó a celebrarse ayer en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña, que arrancó con la selección de los nueve integrantes del jurado popular, y dos suplentes, que deberán determinar el grado de culpabilidad de la procesada. Luego, las partes expusieron sus consideraciones y reclamaciones y solicitaron incluir nuevas pruebas, como la declaración de un hijo de la acusada o la intervención de uno de los peritos que hizo el informe de imputabilidad.



Pilar Fernández también pidió perdón a las familias de las víctimas, pero aseguró que no recordaba las circunstancias en las que se produjeron los hechos. La declaración de la acusada en este juicio, en el que se tratará de determinar si la mujer cometió un homicidio por imprudencia o si hubo algún tipo de dolo eventual en su conducta, se vio interrumpida por sus llantos. Fernández Patiño afirmó que aquel día salió de su casa para hacer gestiones, se tomó un café y, en determinado momento, se encontró con un conocido, con el que tomó “tres copas de vino”. Manifestó que en torno a las 13.30 horas regresó a su domicilio, donde dijo a sus hijos que se encontraba “mareada” y, tras tomar una medicación, se acostó. Añadió que a las 17.30 horas se despertó y cogió las llaves del coche para “ir a ver a una doctora”, pues no se encontraba bien.



La acusada declaró que tomaba al día unos cinco fármacos prescritos por su psiquiatra a raíz de su consulta por depresión, ansiedad y trastorno desadaptativo mixto a raíz de los “malos tratos” a los que, dijo, la sometía su exmarido. Pero, aseguró que ningún médico le dijo que no podía beber alcohol mientras tomaba esa medicación. A continuación, admitió que consume alcohol desde su juventud y que llegó a pedir ayuda profesional por alcoholismo.



La acusada dijo que no recordaba el accidente, ni los momentos previos en que otros conductores aseguraron haberla visto dando bandazos por la carretera. “Solo recuerdo el impacto y no recuerdo nada más”, contó ante el tribunal, tras lo que narró que fue llevada a un hospital, donde permaneció “semanas” ingresada. La mujer explicó que sus allegados no quisieron contarle las consecuencias del accidentes y que su compañera de habitación en el hospital la reconoció y le dijo que, como consecuencia, murieron dos jóvenes. “Entonces, intenté tirarme por la ventana y me sedaron”, añadió. La acusada indicó que tras el siniestro sigue recibiendo asistencia psiquiátrica, en parte por la presión derivada de los hechos, que la llevó a trasladarse a Madrid. “Me llamaban asesina y mi psiquiatra me ayudó a reconocer que fuera un accidente, no que fuese una asesina”, subrayó.



Entre los elementos que sacó la acusación en dicha sesión estuvo el hecho de que, en el año anterior al siniestro, la mujer se vio implicada en hasta cinco accidentes de tráfico. No obstante, ella afirmó que el culpable de aquellos choques fue su marido y, en alguna ocasión, el otro conductor. De hecho, la acusación particular, que representa a los padres de las víctimas, reveló que el próximo 13 de enero, la procesada está citada a otro juicio también por un accidente de tráfico con lesiones.