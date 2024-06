El acusado del crimen machista de Palmeira elude referir aspectos comprometidos durante la reconstrucción

Tres meses después de que en la tarde del pasado 19 de marzo se registrase un crimen machista en un domicilio de la Rúa Doutor Torres, en pleno casco urbano de Palmeira, a escasos 100 metros de la iglesia parroquial, tuvo lugar una de las diligencias judiciales más importantes que se tienen que practicar en la fase de instrucción, que está siendo dirigida por el Juzgado Número 3 de Ribeira. Se trató de la reconstrucción de los hechos que acabaron con la vida de Andrea Melithza Yturri Alave, de 25 años. Después de que el furgón de traslados de la Guardia Civil llevó al joven investigado, Jhul Principe Casahuaman, que había sido pareja de la fallecida y con la que tuvo un hijo, desde la cárcel provincial de Teixeiro hasta el edificio de los juzgados de la capital barbanzana, de donde partió la comitiva judicial hacia el lugar donde se registraron los hechos.



La reconstrucción se inició en la Rúa de Río Azor, perpendicular a la citada Rúa Doutor Torres, en donde el autor confeso del crimen aparcó su Peugeot 3008, y desde el momento en que se apeó del mismo se empezó a grabar con diversos medios técnicos, incluyendo incluso algún dron, así como diversas cámaras y equipos de sonido, lo que, según la versión de Jhul Principe, se fue desarrollando en la tarde de autos. Desde la cámara del dron, así como con las que portaban agentes del Cuerpo Nacional de Policía desplazados desde otras localidades, se estuvo grabando el recorrido que el acusado hizo desde su coche hasta que llegó a la vivienda en la que asestó varias cuchilladas a su expareja, algunas de ellas a ambos lados del cuello, otra junto el corazón y también en el otro lado del cuerpo. Tal y como sostuvo en su declaración tras su pase a disposición judicial, mantuvo que su acción no fue premeditada ni con alevosía, sino que fue fruto de un arrebato como consecuencia de una acalorada discusión.



Pero, como suele suceder en las reconstrucciones, las partes implicadas, tanto la autoridad judicial como el médico forense y los abogados de las partes -defensa y acusación particular y pública- y la Fiscalía, así como los efectivos policiales tuvieron oportunidad de preguntarle sobre lo que iba contando. Ante lo que pudieran ser cuestiones comprometidas, Jhul Príncipe Casahuaman optó por no contestar o decir que no se acordaba, por si le pudiera perjudicarle en los argumentos de su defensa.



Remate de la diligencia

Después de una hora y tres cuartos se dio por rematada la diligencia de reconstrucción, que finaliza con lo que fue la llegada de los equipos sanitarios, de las fuerzas de seguridad y de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que acudieron para abrir la puerta del inmueble en donde se registró el crimen. En ese momento, el autor confeso del crimen salió del edificio custodiado por agentes de la Policía Nacional, que lo introdujeron en un coche patrulla para llevarlo hasta las dependencias de la comisaría, donde aguardaba el referido furgón de traslados de la Benemérita para devolverlo a la prisión provincial de Teixeiro.



A la salida de la reconstrucción, ninguna de las partes quiso hacer declaraciones para evitar interferencias en la instrucción, en la que aún quedan por practicarse pruebas, principalmente de carácter técnico, en relación a los dispositivos o terminales de telefonía móvil, sobre todo en cuanto a posicionamientos y contenidos. Desde que se registraron los hechos delictivos ya se practicaron otras diligencias, como fueron las pruebas testificales de numerosas personas que tuvieron conocimiento de los hechos ocurrido en la tarde del pasado 19 de marzo. Entre ellos se incluyeron policías de las unidades científica y judicial de la comisaría ribeirense; así como la hermana y un amigo del acusado, a los que llamó por teléfono para decirles lo que había hecho y despedirse de ellos pues les indicó que iba a suicidarse, entre otras personas.



Matizaciones

Pese a que en un primer momento se llegó a indicar que las heridas que Jhul Principe se autoinfringió eran graves, poco después trascendió que su vida no corría peligro y, tras un par de semanas de hospitalización, recibió el alta. Entonces, fue puesto a disposición judicial, y confesó ante la togada que había matado a su expareja, aunque lo hizo con algunas matizaciones. Aunque en aquel momento, la instrucción se encontraba en una fase inicial, el objetivo que persiguió con ello fue que los hechos no fueran considerados como asesinato, sino como un homicidio, pues la horquilla de la condena que le podría caer en uno u otro caso oscilaría entre 15 y 25 años de cárcel en el caso del crimen primero, con el agravante de parentesco, y de 10 y 15 años de privación de libertad en el segundo. Además, la acusación particular que ejerce la familia también pretende que se le impute por un delito de maltrato habitual, lo que podría agravar la pena que al final se le imponga.



Fuentes judiciales indicaron que desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Ribeira, especializado en violencia de género y que se encarga de este procedimiento, que se está tratando de agilizar la instrucción de este caso para tratar de evitar el gran dolor que la espera le pueda estar causando a la familia de la joven fallecida a manos de su expareja. Aunque prefieren no hablar de plazos, pues se depende de cuestiones técnicas, principlamente, esperan que antes del último trimestre de este año pueda estar concluida la fase de instrucción y el caso sea remitido a la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, para que luego señale la fecha del juicio que, como es habitual en este tipo de procedimientos, se desarrollará por el sistema del tribunal del jurado o jurado popular.

Un coche patrulla llevó al autor confeo del crimen desde el lugar de los hechos hasta el furgón de trraslados de lla Guardia Civil para devolverlo a la cárcel de Teixeiro I Chechu Río