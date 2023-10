Adjudicada por 83.490 euros la construcción de aseos públicos y una cantina en el campo de A Fieiteira

El Ayuntamiento ribeirense adjudicó a la empresa Construcciones Anspal SL por un importe que asciende a 83.490 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses la obra de creación de dos nuevos aseos para o público y una cantina exterior en el complejo polideportivo deportivo municipal A Fieiteira. La oferta presentada por la empresa que resultó como concesionaria supone una rebaja del 7,42% respecto al precio por el que salió a licitación, que fue de 90.187 euros. Esa oferta resultó ser la más ventajosa económicamente de las tres que se presentaron, pues una de las otras se elevaba a 85.892 euros (4,76% de rebaja) y la otra, que er incluso inferior, pues la empresa licitadora ofertaba un precio de 81.168 euros (10% de reducción) finalmente fue considerada como anormalmente baja o, como se la conocía hasta hace unos meses, baja temeraria.



Desde la Administración local indicaron que en la actualidad, como aseos para el público do campo de fútbol de A Fieiteira se utiliza una caseta prefabricada provisional “que non reúne as condicións adecuadas para o seu uso e resulta insuficiente para o público habitual dos eventos deportivos que se realizan nas instalacións.” explicó el concejal de Deportes Xabier Vidal. Por ello, el objetivo de esta intervención paras por la dotación de unos aseos masculino y femenino y una cantina cubierta para el público. Para ello, se ejecutará una nueva edificación al oeste de la grada existente, bien aislada y con los medios para impedir problemas de humedades y agua de las precipitaciones, así como adaptada para personas con mobilidad reducida.