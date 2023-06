Adjudicado por 98.343 euros la instalación de ascensor en el centro cultural de Taragoña

El Ayuntamiento de Rianxo firmó con la empresa Construcciones Anspal SL el contrato de ejecución del proyecto de instalación de unun ascensor en el centro cultural de Taragoña y la realiación de otras mejoras en dicho edificio. Se trata de una intervención que forma parte del Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal y que cuenta con un presupuesto de ejecución por contrata que asciende a 98.343 euros y supondrá la mejora de la accesibilidad global de este inmueble que en la actualidad carece de las facilidades para el acceso de personas con discapacidad o movilidad reducida, y que a partir de esta actuación podrán entrar y desplazarse por sus dos plantas plantas.

El alcalde de Rianxo en funciones, Adolfo Muiños, señaló que ello contribuirá a la revitalización de dicho espacio al facilitar el uso de toda la instalación a todas las personas, "incluídas as aulas de alfabetización de adultos do Concello que alí se desenvolven", precisó. El plazo de ejecución de esta obra es de tres meses y se empezará a realizar tras la firma del acta de comprobación del replanteo. Muiños detalló que la pretensión es que esos trabajos se desarrollen durante el verano, una vez remate el curso académico de la escuela unitaria Rosalía de Castro, y que puedan estar rematadas antes del inicio para no interferir en la actividad docente.