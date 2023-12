Adjudicados por 85.910 euros cuatro pasos de peatones inteligentes en la Avenida da Coruña, en Ribeira

El Ayuntamiento de Ribeira resolvió de manera definitiva este martes y por decreto del alcalde, la adjudicación del contrato de suministro de mejora de la seguridad vial en cuatro pasos de peatones de la Avenida da Coruña, situados a la altura de los edificios números 6, 82, 92 y 149, mediante sistemas inteligentes. Esta decisión, que coincidió en fecha con dos atropellos en ese mismo vial, uno de los cuales en una de las zonas cebreadas sobre las que se va a actuar y que está cerca de la rotonda de Padín, supone un cambio sobre lo que se había adjudicado hace más de un mes, pues la empresa calificada en primer lugar, tras presentar una oferta económica de 84.203 euros, y que suponía una rebaja del 4,77%, -era la más ventajosa de las dos licitadoras-, finalmente fue excluida.



La razón de esa decisión fue que no presentó en plazo la documentación que se le requirió tal y como figura en las cláusulas administrativas por lo que se entendió que retiró su oferta. Esa empresa licitadora presentó a comienzos de noviembre pasado, en el registro general de entrada del Ayuntamiento ribeirense, un escrito en el que indicó que, tras consultar plazos con sus proveedores para el suministro de los materiales a instalar, rechazó presentar la documentación que se le requirió “dado que el plazo de ejecución que se fija en el expediente de 20 días es totalmente inviable” y añade que por ello “y por no garantizarnos el Concello de Ribeira una ampliación del periodo de ejecución, no podemos comprometernos a realizar los trabajos en el plazo indicado”, señaló la empresa que había sido clasificada en primer lugar.



Como consecuencia de ello, por parte del Ayuntamiento ribeirense se le requirió a la segunda empresa clasificada, que fue Montaxes Eléctricas Noroeste SL, y que presentó una oferta económica de 85910 euros, lo que equivale a una rebaja del 2,84% respecto del precio de 88.425 euros por el que la actuación salió a licitación, para que en el plazo de siete días presentase por vía telemática la documentación solicitada. Además, constan en el expediente la carta de pago expedida por el departamento municipal de Contabilidad justificativa de la constitución de certificado de seguro de caución por importe de 3.550 euros, en concepto de garantía definitiva del contrato, y el certificado del secretario general del Ayuntamiento, conforme a la información que figura en la Tesorería Municipal, que dicha empresa no tiene pendiente ninguna reclamación por deudas ya vencidas. Tras la referida resolución del alcalde, ahora sólo queda la formalización del contrato.