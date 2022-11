Advierten de la falta o ausencia de un total de 27 profesionales sanitarios en los centros de salud de O Barbanza

La Praza do Concello de Ribeira acogió a última hora de esta tarde una concentración convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza para denunciar la delicada situación en la que se encuentran los servicios sanitarios en la comarca y expresar su rechazo al “desmantelamento” y los "recortes" en la Atención Primaria. Una muestra de ello es que ayer faltaban 27 profesionales sanitarios, como fue el caso de 7 de los 15 médicos de familia -cuatro de la mañana y tres de la tarde-, además de un pediatra del turno de tarde y una enfermera de la mañana en el centro de salud de Boiro; mientras que en el de Ribeira volvieron a faltar 7 médicos -cinco de Atención Primaria y dos del PAC-, además de los de Palmeira y Corrubedo -sus cupos están siendo atendidos parcialmente por personal del ambulatorio de Santa Uxía-; en Rianxo faltaron 4 médicos -dos de la mañana y dos de la tarde- y en A Pobra 3 médicos -dos de la mañana y uno del PAC- y dos enfermeras de la mañana. Se indicó que ello está provocando la saturación en el resto de facultativos en activo, que tienen que asumir cupos de pacientes de los facultativos ausentes. Desde una hora antes de la protesta se estuvieron recogiendo firmas en apoyo de la Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) promovida por SOS Sanidade Pública para salvar y fortalecer la Atención Primaria, como se hizo durante la mañana en Rianxo.





Marián Rodríguez, portavoz de la referida plataforma, dio lectura a un manifiesto en el que precisó que la población está sufriendo importantes trabas y limitaciones para acceder a ser atendida de manera presencial en los centros de salud, PAC y servicios de Pediatría en Atención Primaria; soporta listas de espera de días o semanas e, incluso, consultas masificadas; la desaparición de consultas de Pediatría; el cierre de muchos PAC, al igual que consultorios periféricos del medio rural; la pérdida de actividades de promoción, prevención, rehabilitación, atención a las enfermedades crónicas y los programas de mujer en los ambulatorios; que el Sergas haya puesto fin a la participación comunitaria y que "o persoal dos centros de saúde está sometido a condicións de inestabilidade e precariedade laboral inaceptables e a unha enorme presión asistencial polos recortes de persoal e pola falta de recursos", precisó la portavoz.





En la lectura de ese manifiesto también dijo que desde la Xunta de Galicia y la Consellería de Sanidade no hay voluntad alguna de hacer frente al problema "dado que para o orzamento sanitario para o 2023 apenas crece respecto ao ano actual, especialmente o de Atención Primaria, que pasou do 13,4% ao 13,7% do gasto sanitario total: tres miserables décimas para facer fronte á maior crise do sistema sanitario desde que se creou". Marián Rodríguez precisó que con ese incremento es imposible recuperar la normalidad en las consultas de medicina familiar y los servicios de Pediatría y los PAC cerrados por falta de personal médico y de otros profesionales necesarios para una atención de calidad. Agregó que es por todo eso por lo que se convocó esta concentración, que se repitió en otras localidades gallegas, para rechazar el referido "desmantelamento" de la Atención Primaria Pública y para apoyar la citada ILP, en la que se reivindica un nuevo modelo de Atención Primaria "que responda ás necesidades da poboación, dotado dos recursos necesarios para atender os problemas e demandas da saúde da poboación, baseado na promoción, prevención, participación social e traballo comunitario".





Entre la decena de asistentes a esa concentración de protesta estuvieron cinco activistas de Amnistía Internacional que, además de exhibir sus vistosas camisetas o chalecos amarillos, que en algún caso llevaban parcialmente tapadas pos sus abrigos o bien por encima de ellos, hicieron lo propio con unos carteles en los que denunciaron que los gobiernos de las comunidades autonómicas siguen sin destinarle el 25% del gasto sanitario a Atención Primaria recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que demandaron ese porcentaje para dicho servicio y añadieron la pregunta sobre quién más tiene que pedirlo, teniendo en cuenta que en esos carteles aparecían las imagenes de La Gioconda y del extraterrestre Paul.