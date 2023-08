Afectados por el proyecto del camping en O Chazo solicitan el apoyo de la Fundación RIA

Afectados por el proyecto de construcción de un camping turístico en el Monte do Chazo solicitaron el apoyo de la Fundación RIA, liderada por el arquitecto británico David Chipperfield, y señalaron que sus miembros ya analizan la información que les facilitaron para valorar la posibilidad de echarles una mano. Lo mismo sucede con la plataforma en defensa de la ría arousana, a cuya asamblea de septiembre acudirán representantes de los afectados para exponer la situación derivada de la promoción de esta instalación de hospedaje y luego decida la forma en que apoyarlos.



Además, los afectados entregaron ayer en el Concello de Boiro la última remesa de firmas recogidas en contra de la instalación de dicho camping turístico en el Monte do Chazo y que califican de “ecocidio, que non beneficia nin ao monte nin ás especies animais e vexetais que o habitan e tampouco á veciñanza, nin ao resto da poboación”, según indicó su portavoz, Sofía Concepción Castelo, quien precisó que las personas necesitan de la acción imprescindible des los espacios naturales para su supervivencia. Castelo subrayó que el movimiento social generado en la defensa del Monte do Chazo siguió sumando apoyos, y esta vez fueron 2.207 firmas las que acompañan el escrito entregado, y que precisó que es “a maior cantidade de sinaturas que levamos presentando en anteriores entregas desde o pasado mes de maio, polo que xa son 6.054 as persoas que apoian a preservación do Monte do Chazo, e xa non recolleremos máis”.



“É posible que as persoas que defendemos o monte podamos ter razón ao querer protexer este espazo natural da especulación e da súa destrución, e deberíase ter en conta a nosa demanda”, señaló Castelo. Por ello, reitera al Concello su petición para que recalifique el suelo del Monte do Chazo para preservarlo en su estado natural, “ofrecéndolle a protección que merece”. También le pide al Ejecutivo local que informe a los vecinos de O Chazo del proceso de mediación al que se comprometió verbalmente el 3 de agosto con las partes que firmaron el contrato ante notario para la cesión del Monte do Chazo en el que construir el camping, para que cambien su emplazamiento a otro sitio “onde non ocasione a destrución da zona verde máis grande coa que conta O Chazo”.



Igualmente, le solicita al Concello boirense que le haga entrega de la copia del proyecto presentado por la empresa promotora del referido camping turístico que ya se le solicitó por escrito el pasado 4 de julio y se le recordó un mes después, para que de esa forma los vecinos puedan tener acceso a la información de lo que está proyectado hacer en el Monte do Chazo, “pois o promotor comprometeu a amosalo o ano pasado e novamente hai tres meses e a día de hoxe aínda non o fixo”, puntualizó Sofía Concepción Castelo.