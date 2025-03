Agoraphobia actuará en julio en el sexto festival Atlantic Pride en A Coruña

La banda boirense de rock alternativo Agoraphobia, se subirá el próximo 8 de julio al escenario del festival Atlantic Pride, del "Orgullo do Norte", que alcanzará su secta edición y se celebrará del 6 al 13 de julio, y para el que están confirmadas otros representantes de las nueva escena musical gallega, como Ninghures, Coolnenas, Alana, Leria. Elba y Rivadulla, y en el que también se contará con la presencia de cinco divas del pop español, tales como Edurne, Merche, Mía, Judeline y Paula Koops. Se trata de un evento pionero, inclusivo y gratuito, que está impulsado por la asociación Orgullo Coruña -Orco- con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña, y que sitúa a la ciudad herculina como capital del buen ambiente y la celebración sin distinciones ni barreras, y en el que se reivindicará la libertad afectiva, sexual y de identidad desde una perspectiva lúdica e inclusiva.



Agoraphobia, que cumple doce años desde su creación para satisfacer las inquietudes musicales de sus componentes y como una distracción, se convirtió muy pronto en el centro de sus vidas. En su trayectoria fue merecedor de galardones tan importantes como el Vodafone Yu Music Talent en 2013 y su canción "Night of the Living Dead" se convirtió en parte de la banda sonora original de "Cerdita", el celebrado cortometraje de Carlota Pereda que ganó un Premio Goya en 2019. Con sus álbumes "Incoming Noise" y "Unaligned" giraron de modo ininterrumpido por diferentes países, tales como España, Reino Unido, Filipinas, Alemania, además de participar en grandes festivales como el Mad Cool Festival, el Resurrection Fest, el Son do Camiño. O Mallorca Live, Musikmesse y el Bime.

El pasado mes de febrero, Agoraphobia regresó con "Eyes Never Lie", el primer avance de su nuevo álbum, que reivindica los tiempos necesarios para crear con profundidad. Se trata de una declaración de que cada canción tiene su propio ritmo, y que la espera fue parte del proceso para llegar al que ahora tienen entre manos. "Eyes Never Lie" es una explosión musical que captura la complejidad de volver a abrir el corazón después de reconstruirlo pieza a pieza. Con un sonido cargado de intensidad y de una letra que muestra las inseguridades que nacen del pasado, este nuevo tema se convierte en un grito contenido entre el miedo y el deseo de arriesgar de nuevo.