Aguiño inicia una recogida de firmas para exigir la cobertura 100% de sus dos plazas de médicos

Los vecinos de Aguiño, junto con los de Carreira, iniciaron ayer, durante una nueva concentración reivindicativa, una recogida de firmas para reclamar la cobertura al 100% del personal facultativo del consultorio periférico existente en el edificio de la Casa do Mar aguiñense. Inciden en la idea de que en ese centro de salud hay dos plazas de personal médico, de las que una está vacante desde que se jubiló el anterior titular de la misma y en la otra está sin cubrir la incapacidad temporal de su propietaria. Añaden que tras la ausencia total de cobertura o de atenderse por horas, hace unas semanas les enviaron una facultativa cedida del ambulatorio de Ribeira.

Señalan que “esta cobertura, ademais de supoñer unha mingua na atención sanitaria deste centro de saúde, que xa está nunha situación moi precaria, é insuficiente e temporal, aumentando a demora na nosa atención médica”, que ya supera las dos semanas de lista de espera para una consulta con el médico de familia. Por ello, exigen la cobertura de las dos plazas del consultorio de Aguiño para garantizar la atención sanitaria de calidad a la que tienen derecho. Esas peticiones formarán parte de un escrito que le remitirán al gerente del Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza y a su director de Atención Primaria, Ángel Facio Villanueva y Felipe Calle Velles, respectivamente, así como al gerente del Sergas, José Ramón Parada; al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela.

Una de las participantes en la concentración dio lectura a un manifiesto para reclamar que “a saúde é un dereito e nolo queren sacar”, pese a que se trata de un derecho constitucional "conquistado polos nosos maiores que conseguiron unha Sanidade pública, universal e gratuita, admirada noutros países, incluido EEUU co presidente Obama". Pero, afirmó que "estamos vendos que desde a Xunta están desfacendo esta conquista e potenciando a Sanidade privada". En este sentido, dijo que en los últimos años se está viendo el deterioro de la Atención Primaria en el consultorio periférico aguiñense "e estamos chegando ao fondo: perdemos o pediatra, un auxiliar de enfermería, estuvemos unha semana sen ningún médico e, neste momento, estamos soamente cunha doutora das dúas que tiñamos, cedida do centro de saúde de Ribeira e que en calquera momento podemos quedar sen ela".

Falta de interés político

En su lectura del manifiesto también destacó que "a falta de interese político pola Sanidade pública vese na eliminación de médicos na Atención Primaria, pola masificación de pacientes que ten que atender cada facultativo, polas listas de espera para intervencións cirúrxicas, para as consultas dos especialistas, para as probas diagnósticas, para atención psicolóxica, .... E todo elo para beneficiar aos seus amigos da Sanidade Privada". Por ello, señaló que no pueden permitir que la Sanidad pública se convierta en un negocio "no que uns poucos se beneficien a costa da saúde de todos", y subrayó que si permiten que cierre el ambulatorio de Aguiño "xa non teremos volta atrás e todos perderemos. Temos que seguir unidos, animar a máis xente e non parar ata que recuperemos aos dous doutores que nos corresponden". Y la concentración se cerró con los gritos de "Rueda escoita, Aguiño está en lota", Aguiño quere médicos ", "a saúde é un dereito" y "Aguiño unido non será vencido".

Con anterioridad, todos juntos volvieron a cantar, con la introducción de algunas modificaciones en cuanto a rimas y ritmos o para darle más fuerza a sus mensajes, el tema que cantaron en la concentración de la semana pasada con una letra creada por un grupo de mujeres y en la que tiraron de ingenio y lo interpretaron siguiendo el ritmo de la popular “Na palma da man”, haciendo referencia a que mientras ellos protestaban en la Xunta los insultaban. En los ataques a la Administración gallega, los afectados indicaron que la Xunta los ignora mientras cierra consultas, por lo que están "moi cabreados", e ironizaron con tener que ir “ao albeites” para curar sus dolores, entre otras cuestiones.

Dentro de las nuevas movilizaciones que estarían preparando se encuentra desplazarse hasta Santiago de Compostela y plantarse ante los edificios administrativos de la Xunta en San Caetano o donde sea necesario para hacerse oir aún más si cabe. En ello estarían pensando cuando en la canción que entonaron se pudo escuchar "imos ter que ir decirlles que coa saúde non se xoga. Médicos hainos de sobra, pero teén que irse fora" y que "todos xuntos berraremos para que a Xunta nos escoite. Rueda nós non pararemos, loitaremos día e noite". El próximo viernes, a las doce del mediodía, están convocados para una nueva concentración delante del consultorio periférico aguiñense.