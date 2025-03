Aguiño escenifica un simbólico abrazo a su centro de salud tras lograr dos médicos a tiempo completo

Lucía García, en representación de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, informó a los asistentes en la que se ha dado en llamar la última concentración que desde hace una semana y media habían logrado recuperar los dos médicos a tiempo completo en el consultorio médico periférico de Aguiño, que en uno de los casos se debió a la reincorporación laboral de la doctora que se encontraba de baja prolongada por una incapacidad temporal, y en el otro que se mantiene la cesión de la doctora titular de una plaza en el ambulatorio de Santa Uxía, con lo que ha vuelto a recuperar la situación previa a la que llegó a producir la falta de médicos, llegando incluso a registrarse jornadas en la que no hubo ninguno. A mayores, se cuenta con un médico interino residente, que tiene que estar siendo supervisado por uno de los facultativos titulares durante cuatro meses.

De todas maneras, pese a que les prometieron que no les van a quitar a la facultativa de Ribeira y que la iban a dejar en Aguiño después de que ella misma pidiese de forma voluntaria que quiere formalizar su plaza para siempre en el próximo concurso de traslados, previsto para noviembre. Tras conseguir lo que perseguían con sus protestas expresaron su agradecimiento a todos los que tuvieron algo que ver en la consecución de los objetivos, como eran que no se cerrase el coinsultorio médico periférico y recuperar la cobertura de las dos plazas de médicos que tiene asignados su centro de salud. Aún así, indicó que seguirán pendientes y vigilantes pues la situación no es definitiva al 100%.

Pilar Millet, que desde el primer momento se convirtió en la portavoz de los vecinos afectados por la falta de médicos, hizo un resumen de lo que fueron los cinco meses de movilizaciones en demanda de la cobertura 100% de las dos plazas de médicos que tiene asignadas su centro de salud y que "deron os seus froitos". De todas maneras, se refirió a que frente a la mejora en Aguiño se encuentra Ribeira, donde faltan muchos médicos y echó en falta que los afectados por esa situación no se empezasen a movilizar. También dijo que en el caso de su parroquia, tan pronto como les quiten una doctora o no no pueda ir "vamos a saír con platillos e bombos, pois non vamos a consentilo. Aseguraron que si se iban a quedar, pero agora vamos a esperar, pero tan pronto como pase calquera cousa vamos a saír, pero aínda peor, con máis guerra".

Convicción

La portavoz vecinal también expresó su convicción respecto a que el ambulatorio de Aguiño estaría cerrado si no llegan a protestar, y que van a tratar de conseguir más cartillas para ese centro de salud "porque os autónomos da parroquia tiñan que ir ao médico a Ribeira e agora xa poden vir para aquí". También le dio las gracias a la Consellería de Sanidade por haberles escuchado "e por facer o seu traballo, que para iso están aí, que para iso se lles paga". "É un motivo de inmenso orgullo para min e para o noso pobo, pois conseguimos aquilo polo que tanto loitamos, Aguiño dispón de dous médicos". Con estas palabras se dirigió Millet a los participantes en la concentración de ayer y agrego que "Don Paco, enreferencia al fallecido párroco fundador de Aguiño, Francisco Lorenzo Mariño, estaría inmensamente orgulkloso do legado que nos deixou: somos un exemplo de loita, perseverancia e resistencia para calquera comunidade veciñal".

Pilar Millet indicó que la reunión de ayer fue para expresar su profundo agracedimiento a todas las personas que hicieron posible lo que estaban celebrando, y agregó que estaba convencida de que al conselleiro de Sanidade "lle quedou claro que con Aguiño non se xoga". Por ello, reiteró que si algún día intentar arrebatarles alguno de sus derechos "volveremos a loitar con moitísima máis forza". E instó a que los vecinos que actualmente reciben atención médica en Ribeira a solicitar el traslado al ambulatorio aguiñense "para así evitar que a Xunta de Galicia se valga desta situación como excusa para pechar os centros periféricos". No quiso dejar pasar la oportunidad para expresar su gratitud a las personas que se pusieron al frente de esta lucha, junto con la plataforma sanitaria, a la población pòr su generosos donativos, a los establecimientos que pusieron su grano de arena y a la totalidad de quienes participaron en representación propia, vecinal, política y asociativa.

Recordó que no fue tarea sencilla, fues fueron 20 viernes de reuniones y protestas, un mes de trabajo para la elaboración de pancartas -las guardarán por si tienen que volver a sacarlas a la calle-, una concentración delante del consistorio para entregar las firmas recogidas; tres viajes a Santiago de Compostela, siendo uno para realizar una manifestación delante del Sergas y otro al Parlamento con motivo de la pregunta que le formuló el BNG al conselleiro y uno más para reunirse con este último, y una manifestación el 15 de febrero por la Sanidad Pública "que marcou un hito na historia do noso pobo". También dijo que "a pesar dos avisos, ameazas, ataques persoais ás familias que estabamos ao fronte e dos intentos de amedrentarnos, non lograron deter a nosa loita". Y por último, advirtió que "os que ahora ameazamos con volver somos nós, con bombos, pratos e todo o necesario se intentan arrebatarnos o que nos pertence".

