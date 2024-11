Aguiño reclama cubrir sus dos plazas de médico para evitar sobrecargar a la que les mandaron de Ribeira y se acabe marchando

Alrededor de 150 personas secundaron la convocatoria de concentración de protesta delante de las puertas del consultorio periférico aguiñense, en la que se demandó por parte de la Consellería de Sanidade la cobertura al 100% de las dos plazas de médicos de familia que tiene asignadas. Lucía García, portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, manifestó que un viernes más salía a la calle para defender y reivindicar “no que cremos que é xusto e lle pertence a Carreira e Aguiño”, y que precisó que no es otra cosas que la cobertura al 100% de las dos plazas de facultativos que tiene asignadas dicho centro de salud.



García indicó que hubo movimientos pués, después de estar varias semanas casi enteras sin un solo médico que los atendiera, “agora temos cedida unha médico que ten a súa praza no centro de saúde de Ribeira, con lo que considera que se sigue empeorando la ya delicada situación del ambulatorio de la capital barbanzana “que xa non estaba moi ben de por sí”. La representante de la citada plataforma manifestó que la médico que les enviaron desde el centor de salud de Ribeira “non sabe en que condicións veu, nin canto tempo vai estar, nin nada”. Sin embargo, lo que si sabe esa facultativa es que tiene que estar cubriendo las agendas de dos médicos -la plaza de uno está vacante tras la jubilación de su titular y la otra se corresponde con una baja prolongada-, con sus respectivas cartillas, y agregó que “se dan as condicións perfectas para que se produza unha saturación, unha atención non demasiado correcta porque vai haber demoras, xa que traballador se cansa e hai moita demanda e ao final van a sobrecargar a unha profesional e vamos a ter problemas se esa doutora ao final decide non continuar e é normal”.



Por ello, García manifestó que reivindican que se cubran “as dúas necesidades que temos de cubrir as nosas dúas prazas de médico de cabeceira”. Aprovechó para recordar el debate parlamentario de esta misma semana sobre este mismo asunto, para que se cuvran as prazas de Aguiño e de Ribeira, entre otras cuestiones, y que la respuesta que dio el grupo parlamentario del PP fue “que deixaramos de ser unha comarcal hostil contra a Sanidade Pública galega, cando non o somos, senón que defendemos unha Sanidade Pública digna e de calidade para todos, que é o que merecemos e defendemos os nosos dereitos en Saúde Pública”. Y refirió que ayer había un acto para intentar cubrir de forma prolongada, con una interinidad, la plaza vacante del facultativo jubilado, pero algunas fuentes apuntaron que, al parecer, no hubo quien quisiera coger esa plaza. De todas maneras, insisten en que se cubran las dos plazas, pues hacerlo con una sóla genera problema.