El alcalde de A Pobra recrimina a Medio Rural el retraso en la reposición de cierres ganaderos dañados por incendios

El alcalde pobrense, Xosé Lois Piñeiro, denuncia un retraso en la aportación por parte de la Consellería de Medio Rural del material necesario para la reposición de los cierres ganaderos que se vieron afectados por los incendios de agosto pasado en los montes de A Pobra. El primer edil señala que pese a que el departamento autonómico que dirige José González adquirió una serie de compromisos con los municipios afectados, entre los que se incluyeron esos vallados, pero al no recibirse son los ganaderos los que están asumiendo voluntariamente el trabajo de esa reposición “pois aínda que é do seu interese particular, son a Xunta e o Estado os responsables de poñer os medios para paliar as consecuencias dos incendios”, dijo.





El Ayuntamiento de A Pobra está colaborando con la contratación de la maquinaria necesaria para la correcta instalación de los nuevos vallados, “pero xa fai tempo que se esgotou o material enviado dende Medio Rural, cando xa a primeira entrega chegou tarde”, precisó Piñeiro, quien agregó que la situación de riesgo para la circulación de vehículos es preocupante, ya que el ganado llega a las carreteras, como la AC-302, con gran densidad de tráfico y en la que se permiten velocidades elevadas. E indicó que también preocupa el hecho de la proximidad del acceso a la Autovía do Barbanza, “de feito, xa apareceron dúas cabezas de gando no núcleo da Tomada, a 500 metros da rotonda do polígono industrial e a un quilómetro da propia AG-11”, puntualizó. De igual modo, refirió que en Posmarcos también se está dando ese problema en vías secundarias, y que se están produciendo daños causados por ganado en zonas cultivadas, generando malestar vecinal.





El alcalde reclama la resolución de este problema. “Non podemos agardar máis”, insistió, sobre todo ahora, en invierno, en que el ganado tiende a dirigirse a las zonas más bajas huyendo del mal tiempo en las cimas de las montañas. Y hace extensiva su petición a actuaciones en municipios limítrofes, ya que aunque el voluntariado posibilita que la intervención esté casi completada en Lesón y muy avanzada en Posmarcos, “os animais saen polas lindes e achéganse ata a vila”. E indicó que, si la Administración autonómica no cumple con lo acordado, será el propio Ayuntamiento pobrense el que suministre el material pero, aseguró, que desde el ejecutivo local no van a permitir por más tempo esta situación de riesgo. Y concluyó que la solución tiene que darse en todas la localidades afectadas, pues "do contrario serán inútiles os esforzos dun único municipio", subrayó Piñeiro.