El alcalde de Ribeira deja entrever que hay una “mano negra” que provocó que se paralizase alguna obra municipal

El alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, dejó entrever en el último pleno de la corporación municipal la posible existencia de una “mano negra” que se le pueda estar diciendo a alguna empresa que no siga haciendo una obra del Ayuntamiento. De hecho, eso fue lo que le preguntó en esa sesión a la portavoz del PP, Mariola Sampedro, en relación sobre si sabía algo de eso en relación a la actuación adjudicada para la construcción de la biblioteca en mayo del año pasado por la Administración local cuando los populares aún tenían responsabilidades de gobierno, recordando que ella misma incluso replanteó en junio “xusto antes de perder o goberno”, precisó.



En este sentido, el primer edil ribeirense indicó que esa misma empresa no estuvo haciendo nada en los diez meses transcurridos desde que se le adjudicó, y en cambio no está teniendo ningún problema ni incumplimiento para continuar perfectamente con otra para la Xunta de Galicia en Ribeira, en concreto, el módulo cubierto de atletismo en A Fieiteira. Tras pronunciar esas palabras, la reacción desde los escaños del grupo municipal fue de interrumpir al regidor y decirle que “asuma a súa responsabilidade”, a lo que el alcalde les replicó con la pregunta de si son capaces de escuchar con silencia y respeto, teniendo que hacerle alguna llamada al orden a alguno de los ediles del PP.



Otra pregunta que le lanzó Pérez Barral a Mariola Sampedro es si en su partido están orgullosos de la nueva estación de autobuses -recordó que el PP ya la estuvo comprometiendo desde la década de los años 90- y, tras una pausa en la que un compañero de partido se dirigió a la portavoz del grupo popular, el alcalde reaccionó diciendo que “non me estraña que o señor Doval lle recomende non contestar”. Ahondando en esa cuestión, el mandatario local dijo que la gente de Ribeira les dice que “so vale para tirar con ela, pero nos por responsabilidade non imos facelo porque nos custou 350.000 euros aos ribeirenses”. En cambio, cifró en “ducias e ducias e ducias de veciños” contentos con la decisión tomada de rescindirle el contrato a dos empresas, que son sancionadas con más de 55.000 euros, “cartos que non se terían recuperado cun goberno do PP”, subrayó, tras lo cual lanzó otra pregunta de “que interese había para non sancionar antes as empresas que incumprían os contratos”.



Luis Pérez también recordó el anuncio realizado por la conselleira de Política Social, Fabiola García, hace un año, antes de las elecciones municipales, de que Aguiño iba a tener una escuela infantil, y que de eso no se ha vuelto a saber nada, pero indicó que “nos imos defender que Aguiño debe ter unha escola infantil como se prometeu no seu día. Este goberno vai ser o primeiro que colabore en eso. Queremos que a Xunta nos tenda a man como facemos nós con ela para realizar esas actuacións que ten pendentes en Ribeira”. Respecto a esos proyectos también se refirió a la residencia de mayores en As Saíñas, sobre la que no se ha vuelto a saber nada. A este respecto, Sampedro manifestó que para que se haga esa guardería “hai que solicitala e pedir a subvención” y preguntó por “a parcela que lle van a deixar á Xunta de Galicia para facer esa escola infantil”. Y dijo que esa actuación no está en el presupuesto autonómico, a diferencia de la residencia de mayores en As Saíñas, que ten o proxecto básico listo e están a días de presentar o proxecto definitivo” y que, tras hablar con técnicos municipales, el Concello otorgue la licencia.