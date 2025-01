El alcalde de Ribeira desvela que hace meses negocia la compra de la nave de Conservas Cerqueira

El primer pleno ordinario del 2025 de la corporación municipal ribeirense permitió la aprobación por unanimidad de la modificación de la ordenanza reguladora del precio público en el parking del Centenario, así como el proyecto y la de utilidad pública y el proyecto de recuperación y puesta en valor de la senda de los molinos de agua del Río Saíñas, la solicitud a la Tesorería General de la Seguridad Social de cesión por tres décadas del edificio que alberga la Unidade de Condutas Aditivas (UCA) al Ayuntamiento de Ribeira, la proposición conjunta de los tres partidos que integran el Ejecutivo local sobre la demanda da implementación de medidas orientadas a la recuperación de la producción de bivalvos en los bancos marisqueros y la moción del PP sobre la red de alumbrado público. Además, también salió adelante -11 votos a favor de BNG, PBBI y PSOE y 10 en contra del PP- la delegación en la Diputación de A Coruña de la inspección del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y de la tasa por licencia de obras o urbanísticas, y decayó la propuesta popular sobre la nave de Conservas Cerqueira, aprobándose por el contrario una enmienda de sustitución presentada por BNG y PBBI.

La corporación municipal aprobó con los votos a favor de BNG, PBBI, PSOE y en contra do PP apoyar las gestiones que realiza el Gobierno local ante Costas y los dueños de Conservas Cerqueira para la compra de la nave en Bandourrío y pase a ser de titularidad municipal. Previamente, recriminaron la proposición defendida por el PP argumentando que “non é oportuna pola mala praxe que no seu día tivo o Goberno popular ao non saber manter a empresa en Ribeira por falta de chan industrial e agora pretender interesarse pola nave”. "Chegan tarde e mal”, añadió el alcalde, quien desveló que ya lleva meses en conservaciones con Costas y los propietarios de la nave para c+llegar a un buen entendimiento y que Ribeira pueda tener ese patrimonio industrial a disposición de todos los vecinos. Barral asegurou que “no momento que teñamos un acordó pechado, teñan por seguro que daremos información cumprida pero preferimos manter a discreción para non truncar nada e creo que chegaremos a bo porto”.

Análisis de la pérdida de productividad

La proposición conjunta de lo tres grupos de Gobierno local para la implementación de medidas orientadas a la recuperación de la producción de bivalvos en los bancos marisqueros, recibió el respaldo unánime tras no prosperar la enmienda de sustitución a la totalidad presentada por el PP. Así e instará a la Consellería do Mar a realizar un estudio que analice las causas principales de la pérdida de productividad de las rías gallegas, especialmente de la Ría de Arousa, y vías para afrontarla. También se solicita el aumento de las ayudas económicas a las cofradías para labrar y sembrar en las zonas de marisqueo y que la Consellería do Mar impulse la puesta en marcha de un “hatchery” o criadero de semilla de almeja en la zona de Aguiño para abastecer de la misma para la recuperación productiva de los bancos marisqueros.

O concejal de Mar, Fernando Abraldes,sostuvo que la línea de ayudas para semilla de la Xunta es "para bancos non produtivos, iso significa que non se pode labrar a concesión propia de cada pósito”, y remató indicando que "este ano vai haber un problema moi grave coa semente porque vai a ver moita demanda e vai a ser moi complicado abastecer a tódalas confrarías”. Además, Abraldes hizo mención a los datos de producción marisquera, precisando el descenso en el periodo 2020-2024, con una caída media del 58,38% en la lonja de Ribeira, y que en la de Aguiño de elevó al 79,68%, y "Isto implica pasar de 86.118 a 35.839 kilos en Ribeira e de 56.229 a 11.422 kilos en Aguiño". Por su parte, la oncejala de Medio Ambiente, Antía Alberte, consideró que la situación es "alarmante", y que por ello se quiere que la Xunta constituya una comisión de estudio con expertos de las universidades y los centros de investigación gallegos, además de representantes el sector, para analizar las principales causas de la pérdida de productividad de las rías y para que propongan vías para afrontarla.

Auditoría del alumbrado

La propuesta del PP sobre la realización de una auditoría sobre la red de alumbrado público municipal de Ribeira. se aprobó por unanimidad, y más en concreto sobre el cumplimiento íntegro del contrato, evaluar el estado actual de las luminarias y de los centros de mando existentes, sin olvidarse de las parroquias. El Gobierno local informó que el año pasado se registraron 381 incidencias, precisando que se se resolvieron satisfactoriamente "unha porcentaxe moi alta", y que la empresa reporta que únicamente tres casos son reincidentes por desgaste del tendido eléctrico y que producen saltos en los diferenciales eléctricos localizados en Olveira, Os Areeiros y en As Lombas, porque "non chegaron a ter o mantemento axeitado durante anos". La concejala de Servizos Municipais, Tania Redondo, die cuenta de que las quejas por los puntos de luz son constantes, que el contrato se suscribió en 2015 "no que se retiraron moitos puntos de luz nas parroquias que agora estamos repoñendo” y que el último año bajó el porcentaje de quejas y reclamaciones a causa dereposiciones de cableados que estaban en mal estado en diferentes zonas. También dijo que desde hace ocho años hasta julio de 2023 no les consta que se hiciera auditoría alguna a la empresa adjudicataria.



Respecto a la referida delegación de la inspección del ICIO, desde el Gobierno local se sostiene que un informe de la Tesorería municipal señala que suscribir la misma supondrá "un paso positivo a facenda municipal e o exercicio da función inspectora pola previsible existencia dunha grande bolsa de fraude na xestión do imposto, cuxa corrección cubriría con creces o custe do servizo a satisfacer á Deputación Provincial". La concejala de Economía e Facenda, Herminia Pouso, indicó que actualmente el Ayuntamiento dispone de un inspector de Urbanismo trabajando para comprobar las documentaciones, como comunicaciones previas, pero precisó que en la actualidad no se cuenta con medios específicos para hacer un expediente de comprobación exhaustivo que estime a situación real de la obra. “A xente ten que estar tranquila porque con isto se facilita facer as inspeccións dunha maneira rigorosa e eficiente”, subrayó Pouso.

Ordenanza del precio del parking

El pleno aprobó por unanimidad la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por prestación de servicio del aparcamiento subterráneo del Centenario debido a la necesidad de cambiar el régimen de pago de los bonos de descuento tramitados por las entidades colaboradoras, como la Asociación de Empresarios de Ribeira, para dar más flexibilidad a su cobro en función de las circunstancias de cada caso, y se abonen únicamente los bonos consumidos; así coma permitir el pago de los abonos turísticos en las propias instalaciones para dotar de mayor comodidad y agilidad.

Respecto de la aprobación del proyecto y de declaración e utilidad pública para la ejecución das obras de recuperación y puesta en valor de la senda de los molinos de agua del Río Saíñas, aprobada por una unanimidad, se recordó que cuenta con un presupuesto base de licitación de 110.378 euro y un plazo de ejecución de cuatro meses. El concejal de Turismo, Francisco Suárez-Puerta, destacó que “será un proxecto totalmente accesible para as persoas e coa plena integración no medio natural”, mientras que la edila de Medio Ambiente, Antía Alberte, destacó que se recupera el patrimonio ambiental, a la vez que se promueven hábitos de vida saludables. También recibió luz verde, tras su aprobación por unanimidad la ratificación de la resolución de la Alcaldía por la que se solicita a la Dirección Provincial de A Coruña de la Tesorería General de la Seguridad Social la adscripción a favor deñ Ayuntamiento ribeirense del inmueble situado en el número 174 de la Avenida da Coruña en el que se ubica la Unidade de Condutas Aditivas (UCA) por un periodo de 30 años, y el alcalde anunció que se trabajará en la consecución de la titularidad de dicho inmueble.