El alcalde de Ribeira recibe a los últimos 100 participantes en el campamento "Soño Olímpico" de este año

El alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, y el concejal de Deportes, Xabier Vidal, junto a su compañera Cruz Ribadulla, recibieron en las instalaciones del camping Ría de Arosa 2, a un centenar de deportistas de diversas edades y llegados de diferentes puntos de la geografía para participar en el campamento de verano de alto nivel de taekwondo "Soño Olímpico XIV". Según detalló el mandatario local, el objetivo de esta actividad psa por acercar a grandes figuras de esa disciplina deportiva a los jóvenes que la practican, y que en esas jornadas podrán adquirir conocimientos técnicos y conocer y aprender las rutinas para conseguir el éxito.

Este es el cuarto y último campamento estival del presente año, después de que la primera semana estuvieron otro centenar de deportistas "kids" y de técnica, la segunda semana fueron otros tantos en la modalidad de combate en las categorías cadetes y precadetes, y la pasada semana fueron cerca de otros cien los que se formaron en la modalidad de combate para categorías superiores. En esta ocasión, se cuenta con el campeón mundial y europeo Jaouad Achab y su compañera Indra Achab, el entrenador local Raúl Bouzas, el campeón mundial y europeo de parataekwondo Álex Vidal, el campeón europeo Huga Arillo, así como cerca de una docena de e campeones de España, Portugal e Italia, entre otros países.

Pérez Barral agradeció el trabajo desarrollado por Juan Luís Martínez y todo su equipo, "xa que conseguiron consolidar este deporte no municipio e convertelo nunha referencia a nivel internacional". De igual modo, el alcalde ribeirense destacó que "o deporte é un dos piares do benestar dunha sociedade por iso este Goberno local está comprometido co deporte, polo que imos seguir apoiando iniciativas como esta que permitan fomentar a actividade física entre a mocidade".