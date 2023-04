Los alcaldes democráticos de Boiro quedan retratados para la posteridad

El salón noble del consistorio de Boiro albergó ayer un homenaje a los alcaldes de la localidad en la reciente etapa democrática, dos de ellos a título póstumo -fallecieron en el último año, y que incluyó el descubrimiento de los cuadros con los retratos de cada uno de ellos realizados por el ilustrador y escultor Cándido Pazos, y que permanecerá en ese lugar significativo de la casa de todos los boirenses y que quedarán reflejados para la posteridad. Se rindió tributo a Francisco López Silva “Paquito”, Manuel Velo Velo, José del Rio Dieste, Jesús Alonso Fernández, Xosé Deira Triñanes, Juan José Dieste Ortigueira y José Ramón Romero García.



Fue este último quien precisó que este reconocimiento por su responde a la “contribución política de todos vos no desenvolvemento económico e social do municipio”. En nombre de “Paquito” habló uno de sus hijos, Manuel López Outeiral, quien afirmó que todo los alcaldes representado en el acto “fixeron moitas cousas no ámbito das súas competencias, creatividade e esforzo” para poner su grano de arena, y recordó que su padre se esforzó por la escolarización del municipio y estaba muy contento por la atención a las aldeas y parroquias. Velo, único alcalde que no nació en Boiro, pero vive en él desde hace medio siglo, indicó que Boiro es un sitio al que acude a vivir mucha gente en su jubilación, por lo que cree que es un buen sitio para hacer varias residencias. “Traballemos con sentido e potenciemos a institución e levémonos ben, que vivimos todos aquí”, dijo. Del Río reconoció que su trayectoria como alcalde fue efímera, pero fructífera, y que después inició una nueva vida, se desvinculó de Boiro y ahora no conoce a casi nadie.



Jesús Alonso Escurís, que intervino en nombre de su padre, manifestó que Boiro es un pueblo de mucho empuje, y subrayó que tras el paso por la política quedan las personas y que a dos de ellos “los echamos de menos”, en referencia a su progenitor y “Paquito”. Sin ánimo de echarle la culpa a nadie, Deira que “se se fixera este acto hai un ano ao mellor estariamos todos, pero a vida é así e a temos que asumir como ven”, y luego afirmó que dentro de sus capacidades, todos los alcaldes hicieron lo mellor que pudieron por su pueblo y que la historia “contará aquelo que deixamos feito e aquelo que puidendo non quixemos”. Y Dieste dijo que Boiro es uno de los pueblos que más crecieron de Galicia gracias a la “gran visión” de los alcaldes de la Democracia y de antes. Expresó su agradecimiento a quienes confiaron en él, sobre todo Alonso y “Paquito”, a los que definió como sus padres “política, personal y profesionalmente”, pues aprendió mucho de ellos y de algún hijo.