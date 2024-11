Alertan de un incendio en un tercer piso de un edificio de la céntrica Rúa de Abaixo, en Rianxo

Varios particulares contactaron en torno a las tres y veinticinco minutos de esta tarde con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que estaban viendo salir humo de una vivienda, en la que también apreciaban que había llamas, situada en un tercer piso situado a la altura del número 40 de la Rúa de Abaixo, en pleno casco urbano de Rianxo. Los atertantes indicaron que podría haber personas dentro, pero no podían confirmar ese extremo. Minutos después se pudo saber que los inquilinos del inmueble en el que se registró el fuego habían podido salir por sus propios medios, y no fue necesario evacuar a nadie. Los ocupantes del segundo piso permanecieron en el mismo al entender qu no había riesgo.

Con la información facilitada, los gestores de ese servicio de coordinación de la incidencias en la comunidad autónoma gallega pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Local y de la Guardia Civil rianxeiras, que movilizó a sus patrullas hasta el lugar, así como de manera preventiva a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que tras laconfirmación de que no había víctimas ya no desplazó ambulancia alguna al lugar, y a la dotación de guardia de los parques de Bomberos de Boiro y de Ribeira, pero estos últimos dieron vuelta cuando sus compañeros comuncaron que ya tenían controlada la situación, además de que cuando llegaron el incendio ya estaba apagado.