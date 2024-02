Alertan de un incendio en una vivienda en obras en la Rúa do Hospital del casco urbano de Rianxo

Un particular contactó en torno a las seis y media de esta tarde por vía telefónica con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para avisar de que en una casa en obras situada en la Rúa do Hospital, en pleno casco antiguo de Rianxo, se estaba registrando un incendio urbano pues estaba viendo fuego en su interior y veía salir humo. También indicaba que una persona que se encontraba en el interior de la misma, que concretamente era un obrero que trabajaba en su restauración, ya se hallaba fuera del inmueble y que aparentemente no precisaba de asistencia sanitaria.



Con esa información, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en l comunidad autónoma gallega, pusieron los hechos en conocimiento de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, de los efectivos de la Policía Local y de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de la localidad rianxeira. Los primeros en llegar al lugar del suceso fueron los integrantes de una patrulla de agentes municipales, que comprobaron que las llamas se estaban registrando en una zona concreta en la que, al parecer, ardían unos papeles, y sofocaron el fuego con un extintor. Pese a ello, hasta el lugar del incendio se acabaron desplazando los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el polígono industrial de Espiñeira para comprobar que había quedado apagado correctamente y no había riesgo alguno.