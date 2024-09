Alertan sobre una persona herida en un accidente de tráfico en el lugar rianxeiro de O Pazo

El lugar de O Pazo, en Rianxo, fue escenario a las 15.11 horas de ayer de un accidente de tráfico debido a una colisión por alcance entre dos coches a la altura del supermercado Día. Una persona que no estaba implicada en el siniestro alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia de que había una persona herida, por lo que los gestores de dicho servicio de coordinacicón de las incidencias en la comunidad autónoma dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia asistencial hasta el luga, y también acudieron patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico, que instruye el atestado.

Por otro lado, a las 6.45 horas de ayer se registró un accidente de tráfico entre un camión y un coche en las curvas de A Muiñeira, en el lugar de Campos, en la parroquia ribeirense de Carreira, en el que no hubo que lamentar víctimas, pero fue necesario desviar la circulación hasta que se pudieron retirar ambos vehículos, que cortaban la circulación rodada. Además, a las 14.35 horas de ayer el 112 Galicia recibió un aviso de un veino de Aguiño que comunicó que estaba viendo un coche volcado cerca de la iglesia parroquial y que no había nadie en su interior. Poco después fue la Policía Local de Ribeira la que indicó que una persona le habia comunicado que no puso el freno de mano a su vehículo, por lo que se había desplazado sólo y que acabó semivolcado en un terreno de la Rúa Manuel Murguía.