Álex Millet hace un llamamiento a la educación para superar los prejuicios sobre el colectivo LGTBI

Ribeira conmemoró este mediodía el Día Internacional del Orgullo con un acto institucional que tuvo lugar en el salón noble del consistorio local en el que el aguiñense Álex Millet, músico, compositor y director de orquesta, leyó el pregón que consistió en un testimonio en primera persona sobre sus vivencias y las dificultades que tuvo que padecer por su condición sexual, y que "ao final tiveron un final feliz" al obtener el reconocimiento de sus familiares más próximos. Al acto asistieron varios de los representantes de varios de los partidos integrantes de la corporación municipal saliente, estando presidido por el alcalde en funciones, Manuel Ruiz y, además del pregonero, contó con la intervención de la concejala Mariola Sampedro, encargada de introducir el evento, con un recordatorio del objetivo que se persigue con el mismo y que no es otro que visibilizar la diversidad sexual y sensibilizar a la ciudadanía sobre los derechos del colectivo LGTBI.

Álex Millet, de 24 años, indicó que contar su historia en público no resulta nada fácil, pero seguidamente relató con profusión de detalles las “etapas complicadas” por las que tuvo que pasar, desde que se dio cuenta de que “era diferente”: discusiones familiares, malas notas, pérdida de peso, ansiedad... hasta que la ayuda profesional en Psicología le hizo entender que el problema no estaba en él y “comezou diante do malo a mellor etapa”, que no fue otra que la educación de sus padres sobre la base de la normalización de su condición sexual. Afirmó sentirse muy orgulloso de sus padres por ser “un exemplo claro de que os pensamentos das persoas evolucionan” y significó también que las vivencias de todos estos años hicieron de él “unha persoa valente e con pensamentos ben firmes”. No obstante. Álex Millet alertó de que en la actualidad sigue sufriendo situaciones en las que se ve agredido verbalmente. “Algo estamos facendo mal como sociedade", dijo, y apeló a denunciar cualquier acto de discriminación. “Coa vosa axuda, non nos sentiremos sós”.

Por su parte, Ruiz Rivas ensalzó la "valentía" del testimonio de Álex Millet en un día que no se debería tener que celebrar si la gente fuera como tiene que ser. “Creo que o mellor que podemos facer polos demais é que podan ser felices e para iso hai que recoñecer á xente como é”, declaró el mandatario local en funciones, además de recordar que o este viernes, a las nueve de la noche tendrá lugar la actuación de Cristian de Samil, "La reina de las risas", en la Praza de España, dentro de los actos conmemorativos organizados por el Ayuntamiento ribeirense con motivo del Día del Orgullo. A continuación, tuvo lugar un "faladoiro" en el que se reflejó la importancia de la educación para superar los prejuicios que existen en la sociedad sobre el colectivo LGTBI.

Acto seguido, representantes de diversas entidades dieron lectura a las estrofas de la canción “Os silenciados”, un tema que forma parte del segundo y último disco de Álex, "Moi noso", bajo el nombre artístico de Xandre Millet, que indicó que lo compuso a raíz del asesinato en A Coruña de Samuel Luiz, persona a la que el músico aguiñense conocía de la época en la que estudió en la ciudad herculina. La guinda del evento la puso el propio cantante, acompañado a los coros por Margarita Loureda, con la interpretación de esa misma canción, mientras lucían una camiseta con la bandera del arco iris y el eslogan "Canta polos silenciados", y que también lucieron varios de los asistentes entre el público, entre los que había familiares del propio Álex Millet.