Ambar denuncia en Ribeira la falta de accesibilidad en los medios de transporte en su campaña "Teletransporte contra a discriminación”

La Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional recibió esta mañana en la parada central de autobuses de Ribeira a la primera persona "teletransportada" desde Madrid. El "teletransportador" de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física e Orgánica (Cocemfe) y su Movimiento Asociativo no funcionó, según indicaron desde este colectivo, pero precisaron que fue el protagonista en la presentación de la campaña "Teletransporte contra a discriminación”. Responsables de la entidad barbanzana sostuvieron que "se a ciencia, por fin, tivera conseguido deseñar e construir un teletransportador sería a nova do século, sobre todo, para as persoas con diversidade física e orgánica. Pero, lamentablemente aínda estamos moi lonxe de conseguir tal avance e teremos que facer uso dos medios de transporte que de momento temos ao noso alcance". De esta manera, a través de la referida campaña, Ambar y el Movimiento Asociativo de Cocemfe denunciaron la falta de accesibilidad en los medios de transporte y exigieron, de manera simultánea en un total de 25 ciudades del territorio español, que se cumplan las leyes de accesibilidad.



El acto contó con la participación de la concejala ribeirense de Diversidade, Cruz Rivadulla, así como de Sheila Santos, técnica de accesibilidad, y de Lydia Parga, terapeuta ocupacional de usuarios de Ambar. Para rematar la acción de denuncia, Tony Estévez y Vanessa Villar, usuarios de Ambar, dieron lectura a un manifiesto, a través del que indicaron que "... como a día de hoxe non podemos teletransportarnos, ata que o teletransporte sexa viable como na serie Star Trek, queremos que os nosos transportes urbanos e interurbanos cumpran coas leis de accesibilidade e deixen de ser discriminatorios". De igual modo, manifestaron que "a través desta campaña, exiximos que se nos garanta a accesibilidade universal en infraestruturas e vehículos. Aquí queremos incluír a dispoñibilidade de puntos de recarga e subministro eléctrico para dispositivos médicos esenciais como os equipos de oxíxeno líquido, fundamentais para persoas con discapacidade orgánica que requiren apoio respiratorio...”.