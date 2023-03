Ambar fue galardonada con uno de los Premios de Boas Prácticas en Servizos Sociais de la Diputación

La asociación Ambar recibió ayer, por su "traxectoria exemplar" de apoyo a las personas con diversidad funcional de O Barbanza, uno de los galardones de los II Premios de Boas Prácticas en Servizos Sociais que concede la Diputación de A Coruña, y en los que se distinguió a otras cuatro "entidades senlleiras da provincia" que destacaron por su labor a favor de la inclusión social y la protección de los colectivos más vulnerables. La gala de entrega de los premios, que tuvo lugar en el IES Rosalía Mera de A Coruña, acogió a representantes de más de medio centenar de entidades coruñesas que llevan a cabo actividades relacionadas con la atención a la infancia y la juventud, personas con diversidad funcional, mayores, inmigración, apoyo a personas con trastornos adictivos o en riesgo de exclusión social, y optaban a estas distinciones.

Los II Premios de Boas Prácticas recayeron, además de en Ambas, en la asociación Down Coruña, por su proyecto de inserción sociolaboral “Quiosco Down Experiencie” ubicado en la Praza de Ourense de la ciudad herculina; en la asociación Síndrome de Down Teima de Ferrol, por su proyecto de fomento de la vida independiente “Marcho que teño que marchar”; en la Asociación de Pais de Persoas con Trastorno de Espectro Autista TEA (Aspanaes) de la provincia de A Coruña, por su proyecto sociosanitario “Dentisteando. programa de sensibilización”. Los galardones se completaron con dos menciones honoríficas para la Asociación pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia (Aspronaga) por su programa de itinerarios académicos post-obligatorios y para la Asociación Integro de Personas con Diversidade Funcional da Comarca de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra, que este año cumple su 30 aniversario.

El presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, recordó la importancia y el papel decisivo que tinen estas entidades en la sociedad. “As entidades que hoxe premiamos manteñen un compromiso constante no campo social e na protección dos colectivos máis vulnerables na provincia. Un logro que non sería posible sen o esforzo e implicación de milleiros de profesionais do eido sociosanitario que cada día traballan para ofrecer novas oportunidades e mellorar a vida de persoas en situacións especialmente vulnerables e das súas familias”, destacó. Formoso agradeció el trabajo diario de todas las personas que trabajan en estas entidades, “que permite a moitas persoas o seu desenvolvemento persoal, a igualdade de oportunidades, e a mellora da calidade de vida de moitas familias a través de diferentes proxectos e servizos nos que é un orgullo poder colaborar desde a Deputación da Coruña”, precisó.

“Nunha época moi complexa no eido económico, derivado dunha pandemia global e cunha guerra en Europa, aprobamos o maior investimento da historia da Deputación no eido social, cunha suba no gasto social dun 137% para estar ao carón das persoas que máis o necesitan”, afirmó el presidente de la Diputación de A Coruña, que detalló que parte importante de esos recursos se destinan a apoyar programas como los galardonados. González Formoso cerró su intervención solicitando el compromiso de todas las administraciones para hacer de Galicia “un lugar que non deixe atrás a ninguén, máis solidaria, e sen exclusións sociais porque esa Galicia será un fogar para nós e para os nosos máis xusta e igual”.

Por su parte, la diputada de Benestar Social, Ana Lamas, destacó que los premios nacieron el año pasado “coa idea de agradecer, visibilizar e pór en valor ante a sociedade o gran traballo que realizades as entidades sociais en cada recuncho desta provincia” e agradeceu tamén a labor fundamental “das persoas que cada día traballan nelas para mellorar a vida de miles de persoas”. También tuvo un reconocimiento para los profesionales del área social de la Diputación y de los concellos de la provincia: “O noso obxectivo na Deputación foi tecer unha rede o suficientemente forte para non deixar a ninguén atrás. Por iso traballamos man a man cos concellos, prestando especial atención aos máis pequenos, para que teñan os medios e o persoal necesario e con máis de duascentas entidades sociais que teñen un papel fundamental nesta rede de protección social”.

El esfuerzo de la Diputación en el ámbito social permitió que en el último año se pudiera apoyar la actividad de 220 entidades sociales de la provincia a través de las líneas de subvenciones de Benestar Social, contratara cerca de 200 profesionales dos servicios sociales en los municipios coruñeses, reforzar el apoyo a la Rede de Casas de Acollida para mujeres que sufren violencia de género, financiar cerca de 400.000 horas de Servizo de Axuda no Fogar (SAF) para atender a los mayores y dependientes, destinar 21 millones de euros para cubrir los herramienta esencial para casi 3.000 personas mayores que viven solas y para sus familias.