Ambar inicia su festival Mar Diverso con una pieza escénica dirigida por Fran Sieira

Ambar iniciará a esta noche su festival de artes inclusivo y patrimonio costero Mar Diverso. Para su estreno ha elegido hacerlo en una localidad fuera de O Barbanza, concretamente en la Praza de Fefiñáns de Cambados, donde presentará un espectáculo dirigido por Fran Sieira, y que se repetirá el próximo viernes en la Porta do Sol de Ribeira. El coreógrafo estuvo trabajando con el grupo de artes escénicas de la entidad de personas con diversidad funcional integrado por Noelia Argibay, Ángeles Devesa, Marina Mondelo, Conchita Mouriño, Carmen Pérez, Paula Ramallo, Montse Queiruga e Mercedes Ríos. Se trata de una pieza con danzas marineras, muñeiras, maneos y jotas que “fala de mar, de brisa, de praia, de traballo, de lecer. Todos eses sentimentos que para min neste caso me esperta a nosa costa galega, que é marabillosa”, dijo el propio Fran Sieira, quien agregó que tiene como finalidad “transportar ó público a outro lugar, momento, incluso a outros tempos. e xotas cheas de creatividade”. El martes 26 Sakram compondrá un mural en el puerto de Escarabote, el paseo de la playa de A Torre dará cabida el día 27 a una obra plástica dirigida por Tere Ramallo, y al día siguiente Mar Ramón elaborará una pieza escultórica en la playa de As Salinas en A Illa de Arousa, y el domingo 31 Óscar Aldonza realizará una pieza escultórica en la plaza de abastos de A Pobra.