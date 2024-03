Amicos conmemoró el Día Internacional de la Mujer con una amplia programación de actividades “inspiradoras”

La asociación Amicos dedicó la semana pasada a profundizar en el significado y las reivindicaciones que engloban la conmemoración del 8-M. Lo hizo con un buen número de actividades, organizadas por los equipos técnicos del Centro de Atención Integral y del Centro de Educación Especial, para proporcionar a sus usuarios información sobre la jornada y de la situación de la mujer en la historia y en la actualidad, haciendo referencia a que las mujeres con discapacidad se ven obligadas a enfrentarse a una doble desigualdad: la de género y la de la diversidad funcional.

La semana comenzó con varias sesiones informativas en las que se trataron cuestiones como el origen del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, por qué se utiliza el color violeta o cuál es la situación de la mujer en la sociedad. A través de ello se buscó ofrecerles un contexto a los jóvenes que les animase a participar en el debate e expresar sus puntos de vista y sus dudas con respecto al tema. Asimismo, también se elaboró la decoración que engalanaron el centro y varios murales, así como algunos obsequios para las mujeres de la vida de los beneficiarios. Uno de los murales giró en torno a la sororidad, en el que los beneficiarios trabajaron este concepto y la importancia de crear redes de apoyo para fomentar cambios a pequeña y gran escala, así como la necesidad de trabajar la propia autoestima.

En "Xogo" trabajaron sobre los estereotipos y la violencia de género apoyándose en el video-libro "A princesa que non quería comer perdices". En el taller de medio ambiente navegaron por la galería de mujeres extraordinarias, al amparo de la que descubrieron el nombre y la vida de mujeres que cambiaron la historia. A continuación, con distintos materiales y técnicas elaboraron varios retratos de mujeres ilustres como la astronauta Valentina Tereshkova, las activistas Malala Yousafzai y Rosa Parks, la aviadora Amelia Earhart, la artista Frida Kahlo o la deseñadora Coco Chanel.

Violencia de género y tipos

También se trabajaron conceptos referentes a la violencia de género y los distintos tipos, la discriminación, la desigualdad en la pareja... todo ello a través del cuentro de "Arturo e Clementina". Esta actividad dio pie a un amplio debate sobre los valores y las situaciones descritas en la narración. Por otro lado, el equipo del área de "Pekes" elaboró un dossier de actividades y pasatiempos, que envió a los colegios de la comarca. El tema principal no fue sólo la figura de la mujer, sino que se centró en la mujer con discapacidad. El objetivo es que el alumnado de Infantil y Primaria se acerque al Día de la Mujer de una forma lúdica y educativa. El periódico adaptado del CEEPR "Peke News", publicado este meso, también tiene como tema central el 8-M, y en el centro, tanto los técnicos como los niños compusieron un gran mural con los retratos de todas las alumnas y las mujeres del equipo de "Pekes". Ese mosaico no sólo está elaborado con fotografías, sino también con otros materiales como lana, recortes y otros.



Desde Amicos indicaron que en los últimos años se dieron grandes pasos para visibilizar la situación de discriminación a la que se ven arrojados determinados colectivos. "Así ocorre tanto coas mulleres como coas persoas con discapacidade. Pero no caso das mulleres con discapacidade, estas seguen a sufrir a interseccionalidade dunha discriminación estrutural. Isto é, no seu caso solápanse dous eixes de discriminación, o que fai a súa situación especialmente delicada. Así, as nenas e mulleres con discapacidade teñen maior risco de sufrir violencia e abuso".

Amicos detalló que, según el Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad, un 40,4% de las mujeres con discapacidad sufrieron algún tipo de violencia de manos de alguna de sus parejas, frente al 31,9% de mujeres sin discapacidad, pero "a desigualdade está presente en todos os aspectos", precisaron desde la asociación presidida por Esther Vidal. "Así, non só existe unha falta de representación e participación na toma de decisións políticas e sociais. Se falamos do ámbito laboral, a taxa de presencia activa neste mercado das mulleres con discapacidade é do 35,3% fronte ao 72,8% das mulleres e o 82,6% dos homes sen discapacidade. Ademais, as mulleres con discapacidade cobraron no 2020 un 12,5% menos que os seus compañeiros con discapacidade, e un 30,9% menos que os homes sin discapacidade".