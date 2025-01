Amicos persigue con el proyecto Climability la sensibilización de la población frente a los efectos del cambio climático

La asociación Amicos dio a conocer ayer los resultados de su proyecto Climability, que incluyó el desarrolló en comarcas tan diferentes y con retos distintos como las de O Barbanza y de Verín una investigación relativa a los efectos del cambio climático, cuestión sobre la que pretende sensibilizar a la población, y plantea soluciones basadas en la naturaleza. El estudio, que fue realizado a través de la Fundación Juana de Vega y con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se centró de manera especial en las zonas más afectadas por los incendios forestales y la erosión y se proponen medidas de prevención, tal y como indicó el técnico de desarrollo rural Daniel Canosa.



Además, Canosa indicó que hay soluciones que se están aplicando en otras comunidades y que se pueden replicar en estas dos comarcas. En este sentido, indicó que se propone “actuar nas ribeiras dos ríos para evitar a contaminación da auga, que pode ser un problema debido ás menores precipitacións e reservas e o aumento do turismo. E tamén hai que frear o arrastre das cinzas dos incendios e facer prevención, servindo como barreira natural”. Canosa agregó que aunque no pueden llegar al proyecto de ejecución, el proyecto incluyó la elaboración de un mapa con islas de calor en las que se puede actuar y en las que se recomienda la creación de zonas verdes y plantación de vegetación.



Por su parte, Xoán España, director xeral de Amicos, entidad que ha dado sobradas muestras de su compromiso con el medio natural, detalló que Climability parte de todos los proyectos verdes y azules de conservación del medio ambiente y de los mares, “e queríamos ter un pequeno estudo preliminar do que vai ocorrer nos vindeiros 25 ou 50 anos en dúas zonas de Galicia, unha na costa atlántica e outra na parte continental, co obxectivo de buscar a reducción dos impactos do cambio climático”, precisó.



De todas maneras, aunque España aclaró que hay cosas que no están en sus manos, como el control del clima, “si que queriamos ter datos serios para traballar en pequenas solucións, como son as illas climáticas, o incremento das reservas de auga, os efectos das olas de calor que vamos a ter e a súa duración e como van afectar ás persoas máis sensibles e fráxiles, como xente maior e con discapacidade”. También señaló que deben tener mecanismos y sistemas de alerta para responder ante situaciones de riesgo. En este sentido, y en referencia a los temporales como los que están azotando en los últimos días, destacó la importancia de contar con un censo de personas que no pueden quedar in suministro eléctrico.