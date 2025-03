Amicos recibe el Premio Activistas para el Futuro 2024 por su proyecto Remar

El proyecto Remar, de la Asociación Amicos, ha sido distinguido con el primer premio Activistas para el Futuro 2024, en la categoría Territorio Sostenible, que otorga el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Remar es un proyecto colaborativo que fomenta la concienciación y refuerza la cooperación entre los sectores pesqueros, la población local y los visitantes del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia y su área de influencia. Xoán España, director general de Amicos, declara que éste ‘‘é un recoñecemento ao esforzo e compromiso de todoas as persoas que formaron parte do proxecto Remar. Demostra que as persoas con discapacidade poden ser protagonistas de cambio na conservación do medioambiente e que a súa implicación é clave para construír un futuro máis sostible e inclusivo’’.

Para Adriana Miguens, agente medioambiental de Amicos, ‘‘formar parte de Remar é unha oportunidade de demostrar que todos podemos contribuír a mellorar a nosa contorna. Como persoa con discapacidade, síntome orgullosa de estar en primeira liña na protección do medioambiente e de poder sensibilizar á sociedade sobre a importancia de coisar os nosos mares e costas’’.



Resultados del proyecto

Más de 2.000 voluntarios participaron en acciones formativas, talleres y limpiezas de playas, logrando recoger más de 2 toneladas de residuos. Trabajaron en 8 espacios protegidos de 29 municipios, con la implicación de 6 cofradías. Asimismo, formaron a más de 300 personas. También se auditaron 150 embarcaciones, con un 99% de certificación en el sello de calidad ''Buque Azul''.