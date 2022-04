Amicos visibiliza en Ribeira las necesidades de las personas con trastornos del espectro autista

Amicos se adelantó ayer a la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora hoy. Los asistentes al acto en la Praza do Concello de Ribeira cubrieron un mural describiendo lo que para ellos es “unha viaxe feliz pola vida’, lema de la campaña del autismo en España. Allí pudieron leerse mensajes como “na defensa dos dereitos das persoas con TEA. Feliz viaxe pola vida”, “o día do autismo non é un día, é todo o ano” o “para que non sexan necesarios os días de concienciación”.





Alfonso Pérez, residente del Fogar Amicos, leyó un manifiesto en el que reivindicó que se les dote de recursos necesarios y unidades de atención integral especializada para vivir en “una sociedad inclusiva y justa para todos los ciudadanos”, y añadió que “hay que apoyarnos para que conozcan nuestras necesidades reales y eliminar mitos y estereotipos que provocan discriminación”. El alumnado del CEEPR de Amicos lanzó un mensaje para tomar conciencia de la importancia de apoyar a las personas con TEA: “Axúdanos a xogar, axúdanos a ser felices”.





Luis Miguel Vázquez, subdirector xeral de Promoción da Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia, expresó el deseo de cubrir todas las necesidades de personas con autismo, facilitándoles apoyos específicos para seguir con su educación, mejorar su formación y que puedan acceder a un empleo digno y de calidad.