Amigos do Camiño de Santiago no Barbanza divulgará este lunes la ruta de peregrinación a los centros educativos

La Asociación de Amigos do Camiño de Santiago no Barbanza, con la colaboración del Ayuntamiento boirense, organiza una charla y varias salidas formativas con los centros educativo para dar a conocer esa ruta de peregrinación, sus recursos históricos, patrimoniales y paisajísticos. Entre las acciones que se diseñaron se indicó que 156 alumnos de los colegios e institutos de la localidad van a participar este lunes, día 6 de mayo, a partir de las diez y media de la mañana en la casa de cultura “Ramón Martínez López”, en A Cachada, en una charla a través de la que podrán conocer la historia de las peregrinaciones, del Camino de Santiago y, en concreto, la ruta que atraviesa la comarca barbanzana. “Trátase dunha dobre actividade para promover entre a rapazada o Camiño cunha charla informativa e unhas saídas polo percorrido dentro do termo municipal”, dijo Manuel Mariño, presidente de la entidad impulsora de la actividad.