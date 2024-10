La ANPA del CEP Brea Segade acusa al conselleiro de Educación de mentir respecto a la situación real del colegio

La ANPA del CEP Xosé María Brea Segade, de Taragoña, ha salido al paso de las declaraciones realizadas a finales de la semana pasada en Ribeira por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para expresar su absoluto rechazo a las mismas e indica que e indignación y que es “rotundamente falso” que desde su departamento se está respondiendo sus demandas y le reprocha que quiera llevar a la opinión pública que “ao equívoco de pensar que as necesidades do alumnado do noso colexio están sobradamente cubertas”. También sostiene que a pesar de que la matrícula creció en los últimos cursos hasta situarse en los 115 alumnos actuales, “non se incrementou en consecuencia o profesorado titor nin especialista, e lembramos que a Orientadora e a mestra de AL seguen sendo compartidas”. Ahondando en la cuestión, la ANPA señala que con 25 alumnos más que en el curso 2018-2019, y según les dice el director del centro, “corresponderíanos un titor máis”.



Además, sostiene que, en cumplimiento de una resolución de la Xunta, se redujo el horario lectivo del personal docente a 23 horas, “o cal supón no noso caso unha redución de 22 horas lectivas no total dos 11 mestres, ou o equivalente a ter un mestre menos cunha matrícula maior”. Respecto a lo que dijo el conselleiro de que la media de alumnos por profesor en el Brea Segade es de 8,3, la ANPA señala que “non é así: tal como indica o director do centro, a media debe calcularse en función dos titores que imparten clase durante a práctica totalidade da xornada lectiva diaria e dos grupos que se poden formar, é dicir, 6 titores para 115 alumnos, polo que a media real é de 19,16 por titoría, sen contemplar nela aos nenos ponderados nin ao alumnado non ponderado con necesidades educativas reais”. Y le reprocha a Rodríguez que no reconozca la nueva unidad de 3º de Primaria, creada a nivel interno, y le solicita que dote al centro del personal que precisa.

Desde la ANPA del Brea Segade también hacen referencia a las declaraciones a este periódico del conselleiro de Educación en relación a que la cifra de 27 alumnos en la unidad de tercero de Primaria no es real, sinó ponderada, ya que escolares con necesidades especiales computan doble o triple. En este sentido, señalan que "o cierto é que nesa unidade se contabilizan 26 'cabezas' -unidad empleada informalmente por el personal de la Consellería para el recuento de los escolares-, das cales unha conta dobre segundo o punto 2.4 da Resolución do 10 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos que, pola súa parte, non están cumprindo e que determina as necesidades reais desa persoa ponderada".

Y agrega que "por supuesto, non entran nesa cifra os outros 9 nenos desa unidade(case un 40%, agora que son 26) con Necesidades Educativas Especiais e Necesidades Específicas de Apoio Educativo, tamén reais, e que só contan para as familias e para o profesorado do centro, circunstancia que a Consellería ignora deliberadamente por non ter, ao seu parecer, repercusións no axeitado desenrolo e atención do alumnado".



Por todos estos motivos, le dicen a Román Rodríguez que "a realidade é que non recoñecer a nova unidade de terceiro de Primaria, creada a nivel interno polo director para prestar a debida atención a todo o alumnado desa aula e á conta de sacrificar boa parte das horas de Dirección e Coordinación do centro, así como o ensino de informática e o desenrolo de proxectos educativos pioneiros como Sintaxe ou Máis ca Leña, é un ditame que reia no inmoral. Deixe de buscar pretextos e dote ao centro do persoal que necesita", le dice la ANPA al conselleiro de Educación.