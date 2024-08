La ANPA del colegio Brea Segade de Taragoña exige la completa reforma estructural de sus instalaciones

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) del colegio Xosé María Brea Segade, de Taragoña, lanzó una llamada de socorro a los miembros de la corporación municipal en el pleno de este jueves ante las carencias y problemas estructurales, principalmente en materia de seguridad, accesibilidad y eficiencia energética, que presenta dicho centro educativo, y que es necesario acometer una reforma integral para garantizar un entorno apropiado y seguro para los alumnos, profesores y personal no docente. Su presidente manifestó en su intervención en dicha sesión en el salón noble del consistorio que “non é algo novo, pois desde a dirección do colexio levan anos reclamando por esa situación, e o único que se fixo foi unha reparación nun pinche e unhas tuberías que se romperon. Pero os problemas van crecendo pouco a pouco e non lle vemos solución. Temos os mesmos dereitos que calquera outro centro e queremos seguridade, pero sentímonos discriminados”, subrayó el presidente.



Desde la entidad que agrupa a los profenitores de dicho colegio señalan que entre las principales áreas de mejora, revisión y actualización de las instalaciones se encuentran la adecuación de las salidas de emergencia, el aumento de la inspección OCA de la instalación eléctrica antes de octubre de este año, la mejora del sistema de alarma y detección de incendios y de las condiciones estructurales para asegurar la integridad física de los usuarios. “É imprescindible que as instalacións sexan accesibles para todos os estudantes, incluídos os de mobilidade reducida. Isto require a adaptación dos aseos e das zonas comunes e a instalación de aseos e ramplas”, indicó el presidente, quien agregó que también es crucial implementar medidas de eficiencia energética para reducir el consumo y mejorar el confort térmico del colegio, lo que incluye la renovación de los sistemas de calefacción, mejoras en ailamiento térmico de los edificios y la instalación de sistemas de energía renovables, como paneles solares.



“O colexio está caendo a pedazos como poden ver no dossier que lles entregei. Estamos nuncha situación crítica que pode levar a serios problemas se non se soluciona a situación”, sostiene la ANPA. Por ello, le pidió a la corporación rianxeira hacer un frente común para solucionar juntos los problemas antes de que pase algo grave e irremediable, como o desprendemento do alicatado e que caia enriba dalgún neno ou docente, e non queremos chegar a ese estremo”. Así, la ANPA del CEP Brea Segade pidió y logró el apoyo unánime del pleno a que se inste a la Xunta de Galicia a que destine los recursos necesarios para mejorar y modernizar las infraestructuras del colegio con un enfoque prioritario a la seguridad, accesibilidad y eficiencia energética, asegurando que sus instalaciones cumplan con los estándares adecuados.



La ANPA también sostiene que los problemas también se registran en cuanto a los servicios puramente educativos, pues señala que no se cumple con la normativa en vigor sobre la ratio de alumnos por aula. Señala que en tercer curso de Primaria cuentas con 25 alumnos de los que una decena, es decir, más del 40%, tienen necesidades especiales por carencias en el aprendizaje y que precisan de una atención académica especializada para su desarrollo, pero carecen de ellas, pues tildan de mínima la dotación de profesorado especializado en Audición e Linguaxe (AL) y Pedagoxía Terapéutica (PT), y que se no se corrige se va a arrastras para los cursos siguientes e incluso los alumnos que lleguen nuevos también tendrán ese problema. La corporación les respaldó en su petición al Ejecutivo gallego para que acometa el desdoble de 3º de Primaria para garantizar una buena educación y apoyo al profesorado en esa área para atender necesidades especiales.