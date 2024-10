La ANPA del instituto de A Cachada, en Boiro, recurrirá a la Valedora do Pobo en su reclamación de un profesor más de Pedagogía Terapéutica

La ANPA del IES A Cachada sigue en la lucha para conseguir otro maestro especialista de Pedagogía Terapéutica (PT) a tiempo completo, pues advierte que un total de 112 alumnos de su centro educativo tienen algún tipo de necesidad educativa, y que de esos estudiantes hay 37 presentan necesidades especiales que, por sus características, sólo pueden ser atendidas por un maestro especialista de PT "e a falta dese profesorado fai que se vulneren gravemente os dereitos deses menores, pois afecta claramente ao seu dereito á Educación".

Por este motivo, los representantes de los padres y madres de los alumnos de dicho instituto boirense y las de sus centros adscritos -los colegios Santa Baia, de Cespón, de Abanqueiro y Santa María do Castro- "non pensamos pararf ata que se soluciones este grave problema". Por ello, después de realizar concentraciones camisetas negras en señal de luto en esa misma línea en las entradas de sus respectivos centros educativos y que tuvieron que suspender debido a la adversa meteorología, en la tarde de este viernes ya desarrollaron un serán tradicional reivindicativo de una Educación inclusiva, que aprovecharon para hacer una recogida de firmas, que van a continuar en otros lugares de la localidad.

Desde la ANPA del IES A Cachada aprovecharon para expresar su agradecimiento a todas las asociaciones culturales que hicieron piosible el referido serán e incluso a aquellas que, por cinscunstancias particulares o compromisos previos no pudieron estar, "pois todas amosaron unha grande sensibilidade e solidariedade ante o problema de desatención destes nenos por parte da Administración educativa , e referímonos á Consellería, pois temos que dicir que por parte da Dirección e o Departamento de Orientación do instituto non atopamos máis que boa disposición para atender á rapazada, o cal non poden facer en condicións debido aos escasos recursos dos que dispoñen", precisaron.

Y anunció que en un futuro próximo se plantearán realizar más concentraciones y otras acciones de protesta, coordinándose con otras ANPA y asociaciones del entorno, tales como BarbanTEA o el comercio local. "Dentro do malo de que o alumnado do noso centro estea sufrindo esta situación de desamparo por parte da Consellería de Educación, consólanos ver a gran marea de solidariedade que nos rodea". Además, la ANPA comunicó que ya remató la redacción de un escrito que va a presentar en breve ante la Valedora do Pobo ya que, como ya denunció, "se está atentando contra os dereitos de verios alumnos da Cachada, e varias familias do centro, a nivel individual, están realizando denuncias ante a Consellería, para o cal contan co noso asesoramento e apoio". E insistió en que lo que está claro es que no pararán hasta que todo el alumnado del instituto sea atendido en sus necesidades "e para iso esgotaremos tódalas vías posibles".