Las ANPA de Rianxo convocan para el 15 de agosto una marcha y concentración en contra de los "recortes" en Educación

Las ANPA de Rianxo convocan para el próximo jueves, día 15 de agosto, una marcha que saldrá a las doce del mediodía desde la rotonda del relleno portuario, y tras un recorrido por el casco urbano, se concentrarán en la Praza Castelao para protestar en contra de los "recortes" en Educación. Ello se producirá después de que hace unos días fueron las ANPA de los colegios Xosé María Brea Segade de Taragoña y ADR Castelao, de Rianxo, denunciasen las situaciones en las que se encuentran sus respectivos centros educativos, tanto por el estado de sus instalaciones como por la falta de medios humanos, y que a ellos se sumasen ahora sel resto de colectivos que agrupan a los padres de alumnos de diferentes instituciones educativas del municipio rianxeiro las que se suman a las protestas.

En este sentido, indicaron que, de manera unánime, decidieron juntarse y hacer frente común "ante a situación de desamparo e pasotismo que estamos a vivir por parte da Administración competente na materia, e que é a Consellería de Educación". En este sentido, hacen referencia a lo que ya vienen denunciando de los "incumprimentos" del acuerdo sobre las ratios alumnos-profesor, "denegando desdobres en aulas que chegan incluso a 28 nenos, e negando así a incorporación de máis persoal de apoio e de especialistas". "Isto fai que o persoal co que contan os nosos centros actualmente non poda atender na medida no que necesita a todo o alumnado", subrayan.



A ello añaden "a falta de interese polo investimento nos nosos centros que, no caso do CEP Xosé María Brea Segade, de Taragoña, a falta de seguridade e accesibilidade xa pon en risco a integridade física tanto do alumnado como do equipo docente do colexio". E indican que, ante la falta de respuesta después de presentar alegaciones ante la Consellería de Educación y sus responsables, "decidimos botar un paso ao fronte e facelo da man, todos xuntos, para que se nos escoite e revindicar o que, por dereito, nos corresponde".

Por ello, les solicitan a las familias y al resto de la comunidad educativa y a los vecinos en general que se sumen a la acción, echen a andar y se concentren todos juntos: Familias, equipos directivos, docentes, corporación municipal, asociaciones, vecinos de todo el municipio para "pedir que se cumpran os acordos para que os nosos fillos teñan a Educación e a atención que por dereito lles corresponde e que asuman as súas competencias e invirtan nos arranxos correspondentes para que estudiar nos nosos colexios non sexa un deporte de risco".