Aparecen cientos de peces muertos en la orilla del Ulla bajo el muelle de Leiro

La orilla del Río Ulla situada por debajo del muelle de la parroquia rianxeira de Leiro apareció repleta de peces muertos, sobre todo muxos y doradas. Ocurrió a primera hora de la mañana del miércoles coincidiendo con la primera bajamar del día, y fue un pescador jubilado de la zona el que los localizó y grabó la escena con la cámara de vídeo de su teléfono móvil. Poco después fueron la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa y la Cofradía de Pescadores de Rianxo los que se hicieron eco de lo ocurrido y decidieron denunciarlo públicamente.



De hecho, el patrón mayor rianxeiro, Miguel Ángel Iglesias, anunció que este lunes acudirá al cuartel de la Guardia Civil de la localidad para presentar una denuncia formal, acompañada de material audiovisual, sobre lo sucedido. Manifestó que su objetivo y el de todos los profesionales que viven de la pesca y el marisqueo es que se investigue la causa, aunque se sospecha que se debió a un vertido contaminante, sin olor y, por ahora, de origen desconocido, pero que están convencidos que se produjo aguas arriba y que los peces se depositaron en la orilla al bajar la marea. “Esto pode ser só unha pequena parte do que puido morrer, pois posiblemente a maior parte están no medio e no fondo do río e na desembocadura. Sabe Deus o que pode ir río abaixo”, dijo Iglesias.

































Profesionales del sector del mar de Rianxo recordaron que los vertidos al Río Ulla son frecuentes y desde hace varias décadas se vienen produciendo situaciones que les alarmaron notablemente, como sucedió en junio de 2008, cuando un grupo de mariscadores de la localidad que faenaban en la zona de Leiro y detectaron un vertido de tono negro que les hizo temer que ocasionase perjuicios a los bancos de moluscos, por lo que dieron la voz de alarma, y el vigilante de la Cofradía de Pescadores de Rianxo tomó muestras del agua. En aquel momento, el patrón mayor, Baltasar Rodríguez, advirtió que había sustancias en suspensión o elementos en descomposición. Uno de los episodios más cercanos en el tiempo, además del que pudo causar la aparición de cientos de peces muertos en la mañana del miércoles por debajo del muelle de Leiro, se detectó a mediados de mayo de 2020 en el citado afluente, cuando sus aguas se tiñeron de marrón y avanzaron lentamente hacia la Ría de Arousa, y que la Xunta vinculó a los efectos de las fuertes lluvias de días anteriores. Los mariscadores, al ver todo enfangado, temieron que esos lodos acabasen decantando y provocase un daño letal al marisco.