Aprobado el proyecto definitivo del futuro polígono industrial de Ribeira por 13 millones de euros

La corporación municipal ribeirense aprobó por unanimidad el proyecto definitivo de urbanización del futuro polígono industrial de Pedras Vermellas-As Fontenlas con las modificaciones exigidas por la Diputación de A Coruña y Patrimonio, que emitieron sus informes técnicos favorables, que eran los últimos que faltaban. También se dio luz verde al proyecto arqueológico, control del urbanización y prospección y control del abastecimiento de gas de ese recinto.



El alcalde, que puso en valor la búsqueda de la financiación necesaria para sacar adelante esta infraestructura, apeló a la oposición a “estar todos no mesmo barco” para que Ribeira pueda tener un parque empresarial para que el tejido industrial local se consolide, se instalen otras sociedades y que las que están no se marchen por falta de suelo industrial. Luis Pérez dijo que el coste de ese futuro recinto se eleva a 13 millones de euros, a los que habrá que añadir otros 3,5 millones para la conexión eléctrica y un millón para el saneamiento y la traída de agua, a los que faltaría sumar la conexión do gasoducto que está sin contabilizar. Y dijo que el Concello es el promotor de esa infraestructura seguirá “traballando arreo para que todas as Administracións se impliquen con Ribeira, coas nosas empresas e así poidamos xerar emprego”, matizó.



Pérez Barral sacó a colación la delicada situación económica del Ayuntamiento de Ribeira, con una deuda de 13 millones de euros y que esa circunstancia provoca que no pueda asumir en solitario el proyecto de ese polígono. Precisó que, de hacerlo, se estaría poniendo a las arcas municipales en situación de quiebra y que les tendrían que intervenir otras administraciones, “e dicirlle que non ás necesidades que podan ter os ribeirenses nos próximos meses”. Y recalcó que “non sería responsable poñer ao Concello nunha situación de bancarrota” y que, para evitarlo, se le envió una carta al presidente de la Xunta y a varias consellerías para solicitarles reuniones en que haya representantes de las administraciones local y autonómica y del sector empresarial ribeirense.



El alcalde destacó la necesidad de buscar todo tipo de financiación e informó de la subvención de 635.000 euros para la repotenciación de la subestación eléctrica de Palmeira que dote de electricidad a ese polígono. Además, con respecto a la creación del parque empresarial se aprobó presentar un recurso de reposición ante el Xurado de Exposiciación de Galicia en contra del cambio del precio inicial acordado para la expropiación de siete parcelas al pasar de 3,29 a 5,48 euros el metro cuadrado, ya que esa modificación supondría elevar el gasto en ese capítulo en 300.000 euros. El alcalde aclaró que ese paso no afectará al desarrollo del futuro polígono.