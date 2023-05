Archivada provisionalmente la denuncia por malversación contra el exjefe de la Policía Local de Boiro

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ribeira decretó el sobreseimiento provisional de las diligencias previas abiertas contra el exinspector jefe de la Policía Local de Boiro, Manuel Feás Zas, tras una segunda denuncia interpuesta en febrero de 2020 por el Concello boirense contra él por un presunto delito de malversación. El denunciante le atribuía presuntas ilegalidades, como elaborar presupuestos con importes inflados para adquirir equipaciones policiales, en la compra de munición y apropiación de objetos perdidos que llegaban a las dependencias policiales.



En el auto dictado, la jueza señala que, a la vista de las diligencias practicadas, “no resultan elementos suficientes para entender justificada la comisión de un hecho merecedor de reproche penal”. Y añade que el denunciante no probó “ni siquiera con indicios” que el investigado incurrió en actuaciones fraudulentas o susceptibles de reproche penal, precisando que “se limita a verter opiniones y suposiciones, conjeturas que no van acompañadas de principios probatorios bastantes”. De igual modo, apunta que de las declaraciones testificales de los representantes de las dos empresas a las que se les adquirió munición y vestuario “no se extrae que haya sido el denunciado el autor de los presupuestos, no estando acreditado, ni indiciariamente, que este los haya confeccionado, ni aumentado los precios, que serían los normales del mercado”. La titular del Juzgado Nº2 de Ribeira advierte a las partes en litigio que “es esta instructora la que, en último caso, ha de resolver sobre la pertinencia de las diligencias, su utilidad y suficiencia, no pudiendo pretender que la causa se prorrogue indefinidamente con el fin de practicar un sinfín de diligencias ilimitadas”.



En relación a las denuncias interpuestas por el Concello boirense en agosto de 2019 en el Juzgado Nº1 de Ribeira contra Feás Zas por presuntas apropiación indebida de cantidades cobradas por la Policía Local en concepto de tasa de autocaravanas, utilización ilegal de sustancias estupefacientes aprehendidas por dicho cuerpo y anulación arbitraria de multas de tráfico, ha trascendido los próximos 5, 6 y 7 de julio se celebrará el juicio en la Audiencia Provincial. Cabe recordar que la Fiscalía emitió informes conforme renunció a formular escrito de acusación, al estimar que los hechos no serían constitutivos de delitos de prevaricación, malversación o contra la salud pública. El juez instructor estimó el parte el recurso que interpuso el denunciante y decretó la apertura de juicio oral.