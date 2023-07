Arranca la LXXV Festa da Dorna con el recorrido del Facho Dorneiro y el "Enjalanamento de Fanequeiras"

El astillero dorneiro ubicado en la antigua lonja de Ribeira, del que las peñas disponen desde el paso 1 de julio para la elaboración de sus embarcaciones feiras a machada e propulsada a pan de millo que participarán en el Jran Premio Cutre Sark, las carrilanas y las "aeronaves" del Jran Premio Ícado de Voo sen Motor, acogió poco después de este mediodía el pistoletazo de salida de la LXXV Singladura de la Festa da Dorna con el inicio del recorrido del Facho Dorneiro, que esta vez iba sobre la reproducción de la proa de una dorna. Una treintena de participantes por las calles de la ciudad hasta rematar en la Praza do Concello, en donde desde la madrugada del lunes luce la dorna "Xeiteira" para dar mayor realce a esta celebración popular que desde 2005 fue declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, y que desde hoy y hasta la madrugada del día 25 de julio hará que la capital barbanzana sea un hervidero de actividades.

De hecho, desde las cuatro menos cuarto de esta tarde se inició el “Enjalanamento das Fanequeiras” con la valoración del jurado, una tarea que les llevará durante toda la tarde, pues sus miembros tienen que recorrer todas y cada una de las sedes de las peñas dorneiras. Pasadas las nueve y media de la noche se celebrará en la Porta do Sol la “Serimonia de Inisiasión”, el pregón del influencer Rogelio Santos y el concierto de Fillas de Cassandra, durante el cual se servirá una macroqueimada gratuita. Mañana, 19 de julio, habrá sesión vermú en el Malecón con el grupo Human y poco antes de las cuatro de la tarde arrancará una nueva edición del divertido Trinautlón en la playa de Area Secada a cargo de Geckos Surf & Sup School, y también se desarrollará la competición de Coller o parrulo. A las siete será el concierto de Los Duques de Monterrey, misma hora aproximada a la que tendrá lugar el concurso de “Jijó” en el Malecón, con Fuck Poseidon, Recho, Fabio Bum Rap, Beauty Pikete, 8 Ferrados y Rebelióm do Inframundo en concierto, tras el que habrá la “Batalla de Jallos”.