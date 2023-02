Arrestado un hombre en Ribeira por las lesiones que causó a una viguesa a la que conoció a través de internet

Un hombre de mediana fue detenido en torno a las tres de la madrugada de ayer en una vivienda de Ribeira bajo la acusación de las lesiones que supuestamente le ocasionó a una mujer de 44 años y vecina de Vigo, a la que conoció por internet. Al parecer, esa viguesa se desplazó hace una semana hasta la capital barbanzana para poder verse con él, permaneciendo desde entonces en la ciudad. En torno a las nueve de la noche de este lunes, ella le envió a su madre un mensaje de WhatsApp con su ubicación y le pedía que avisase a la Policía, algo que la progenitora hizo de inmediato. En ese momento se puso en marcha un operativo para localizarla, pero la mujer no se encontraba en las coordenadas que le había indicado a su progenitora. Poco después, avisaron de que una mujer con un chichón en la cabeza y que sangraba por la nariz se había refugiado en ese local de una cadena multinacional de origen español situada en el centro de Santa Uxía.



Hasta allí acudieron patrullas de las Policías Local y Nacional. Mientras los agentes municipales se hicieron cargo de la herida, a la que llevaron al centro de salud y luego al Hospital do Barbanza -se comprobó que no tenía rota la nariz pese a que era lo que inicialmente se sospechaba-, los efectivos de la comisaría iniciaron la búsqueda del supuesto agresor. En un primer momento acudieron a su casa, pero no lo encontraron, y unas horas después acudieron a otro domicilio, en donde estaba con otra mujer con la que está casado. Según relataron algunos testigos, el hombre salió esposado de esa vivienda y fue introducido en un coche patrulla de la Policía Nacional, en el que fue trasladado a los calabozos, y está previsto que hoy pase a disposición de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Ribeira.