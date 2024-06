Arrojados un par de cócteles molotov contra el chiringuito de la playa de O Vilar, en Ribeira

El chiringuito “Asador Aldea Playa O Vilar” fue objeto de un ataque con dos cócteles molotov que, a la espera de conocerse los resultados de los análisis, los frascos de cristal utilizados podrían contener algún tipo de aceite hidráulico. Aunque se sospecha que los hechos se registraron durante la madrugada, no fue hasta las once de la mañana de ayer en que se tuvo conocimiento de lo ocurrido cuando un empleado observó la imagen que evidenciaba lo ocurrido, pues había cristales por el suelo de la parte posterior del establecimiento hostelero y de restauración, así como puntos ennegrecidos por el fuego y el derrame de algún hidrocarburo. No lo dudó ni un instante y llamó al propietario, Francisco Iglesias, que en ese momento no se encontraba en el local, pues había acudido a comprar provisiones a un autoservicio mayorista.



Seguidamente, se dio traslado del suceso a la Policía Nacional, que movilizó una patrulla de seguridad ciudadana y a su unidad científicas, que se encargó de recoger pruebas, indicios e incluso alguna huella, y tomó fotografías de la escena del suceso. Uno de los cócteles molotov fue arrojado una vez contra una puerta acristalada de acceso posterior, mientras que en el lugar donde se tiró el segundo se localizaron dos impactos. Este último se produjo contra una persiana de una puerta que da a la cocina, y se sabe que se produjo una deflagración que afectó a una lona, y que afortunadamente no se propagó, pues de haberlo hecho hacia esa zona del interior del chiringuito de O Vilar las consecuencias habrían sido mucho más trágicas y quedar reducido a cenizas debido a la existencia de materiales y productos altamente inflamables.



Francisco Iglesias, que gestiona el Asador Aldea A Bayuca en el lugar de Pazos, en Padrón, abrió el chiringuito de la playa de O Vilar hace aproximadamente un mes y medio tras la realización de una importante inversión, manifestó que estaba muy afectado por lo sucedido y detalló que el mayor daño sufrido es el “psicológico”. También indicó que este ataque les supuso un importante trastorno y que le provoca que “a partir de ahora será muy difícil que me vaya tranquilo para casa al cerrar las puertas del establecimiento”, pues agregó que tiene “el temor de volver cualquier día y que ya no tenga el negocio. Me ha quedado muy mal cuerpo y costará recuperarme”, concluyó.