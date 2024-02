Asados rinde un homenaje en ambiente festivo a Anxo Angueira tras ser elegido como miembro de la Real Academia Galega

La parroquia rianxeira de Asados está rindiendo en la jornada de hoy un caluroso y emotivo homenajeen un ambuente puramente festivo al escritor e investigador Anxo Angueira, natural de de la vecina localidad de Dodro y que desde 2012 es el presidente de la Fundación Rosalía de Castro, en reconocimiento a su elección y nombramiento a finales del pasado mes de octubre como nuevo miembro de número de la Real Academia Galega, ocupando la vancante dejada por Salvador García Bodaño-Zunzunegui, fallecido en marzo e 2023. El acto central se desarrolló en las Escolas Vellas de Asados y que se abrió con la intervención musical deel dúo Brahúnda, compuesto por Helena de Alfonso y Jose Lara Gruñeiro, que interpretó a lo largo del acto vatias cntigas de su libro-disco "Fremosas" y que cerró el evento con la interpretación de "Negra sombra" y "Grandola Vila Morena".

Este tributo a Anxo Angueira fue impulsado por un grupo de amigos personales encabezado por Manuel Gómez, que destacó que en la elección de Angueira como académico de número de la RAG no podía quedar Asados al margen, precisando que se trata "do segundo académico desta aldea de Rianxo, Xosé Luis Axeitos". Este último también intervino en el acto para hacer referencia a la obra de Angueira y destacar que su entrada en la Real Academia Galega supone una nueva generación para la entidad y la aportación de ideas nuevas. Por su parte, Manuel Lorenzo Baleirónhabló de la relación entre Dodro y Asados y de las vivencias personales con Anxo, así como de la labor que realiza la Fundación Rosalía de Castro, de la que también es miembro.

Anxo Angueira, del que también hizo una alabnza el alcalde de Rianxo, Julián Bustelo -quien agradeció la presencia en el homenaje del los alcaldes de Dodro y de Padrón-, se refirió en su intervención a sus vivencias personales en Asados, tanto de su niñez como su relación con el tejido cultural y deportivo, vinculado al Unión, del que dijo que en aquella época era más que un club, destacando la devoción que sentían por él, lo que suponía de compañerismo y la labor social e intelectual que hacía esa entidad.

Manuel Gómez dio pasó a Xesús Santos, que se refirió al homenajeado haciendo referencia a su estancia en la parroquia entre los 3 y 10 años, especialmente cuando iba a la escuela de Flora, de la que la compañía Teatro Airiños, dirigida por Amantia Coello y con un elencco de actores formado por Ramon Fernández -"Flora"-, Fran Gómez -"Angelito"-, Raquel Lodeiros, Lucía Casal, Álvaro García y Mari Santos, hizo una "breve, inxenua e inocente" recreación escénica de cuando le llamaban "Angelito", y que fue el centro educativo en el que aprendió a leer y a escribir sus primeras letras.

Avisos

Xesús Santos indicó que la escena representada "non ten desperdicio" y ofrece "avisos" de como se fue formando el niño "Angelito", como su vocción rosaliana "ois lle gustba 'poetar', palabra que inventou Loliña A Carrana", precisó, y también destacó que le gustaba jugar en lso jardines de la casa de Manuel Antonio, situados enfrete de su residencia pero que no sabía que pertenecían al poeta de Asados y su afición por el deporte, no en vano incluso llegó a jugar en el Unión de Asados. "Pero faltáballe algo, que era ser de Airiños, e foi cando se umpriu o125 aniversario de Castelao cando particupou na representación que fixemos de 'Os vellos non deben de namorarse', co que xa tiña todos os elementos para ser un máis de Asados, o teu recuncho soñado que levas no corazón e nós te levamos no noso", afirmó Santos dirigiéndose a Angueira.

Xosé Ricardo Losada profundizó en las referencias a l vinculacción de Anxo Angueira con el deporte en general y con el fútbol en particular, precisando que ambos coincidieron jugando en el Unión de Asados. Al rematar el acto oficial, un grupo de 45 personas se trasladaron al restaurante Atalaia para difrutar de lo que llamaron una "chaprada de confraternidade", y en la sobremesa se le hizo entrega de una placa conmemorativa en la que se manera simbólica se le nombra hijo adoptivo del "Ayuntamiento constitucional de Asados y Unidas". Manuel Gómez recordó que la actual parroquia de Asados "foi Concello no trienio liberal, entre 1820 e 1823, xunto con O Araño, Leiro e Isorna", y que como sus descendientes le havían ese reconocimiento.