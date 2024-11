La Asociación Amigos do Camiño de Santiago do Barbanza e Sar edita una guía sobre la ruta de peregrinación en la comarca

El presidente y la secretaria de la Asociación Amigos do Camiño de Santiago do Barbanza e Sar, Manuel Antonio Villar y Marián Treus, respectivamente, le presentaron ayer la guía en español e inglés sobre esta ruta de peregrinación que discurre entre la comarca y la capital de Galicia al alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, y a la concejala de Cultura, Patricia Lojo. Esta publicación, que tiene apoyo de dicho Ayuntamiento, pues su itinerario atraviesa por el municipio, ofrece información sobre la asociación, una introducción al Camino, datos relevantes sobre sus seis etapas y un mapa con el trazado. Además, mediante un código QR se puede acceder a la versión digital, con ediciones en alemán y francés, además de en castellano e inglés. Ejemplares de esta guía estarán disponibles en las oficinas de información turística por las que atraviesa la ruta barbanzana, así como en la Oficina do Peregrino y en San Martín Pinario, en Santiago de Compostela.