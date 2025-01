La Asociación Boirense de Empresarios busca aumentar su relación de sus socios protectores

La Asociación Boirense de Empresarios abrió hasta el viernes de la próxima semana, día 31 de enero, el plazo de admisión de nuevos socios protectores y se sumen a Jealsa, García Sánchez, Grupo JJ Chicolino, España y Fernández y Clínica dental Rebeca Ozores. Desde la patronal local animan a entidades que entiendan que esa figura les puede ser beneficiosa a que contacten con dicha entidas, que les informará de las ventajas y obligaciones que ello supone. El hecho de que se establezca esa fecha para recibir nuevas solicitudes para tal fin se debe a que la nueva anualidad de la ABE dará comienzo el 1 de febrero.

Desde la entidad que preside Daniel García indican que, una vez que ha finalizado el año 2024, llega el momento de difundir los miles de impactos publicitarios que tuvo en su socios protectores, y que correspondieron a la inclusión de la imagen corporativa de las empresas en las campañas de promoción comercial, de marketing digital y publicitarias en medios de comunicación tradicionales, presencia permanente en las pantallas de las aulas y salón de actos, publicaciones en redes sociales y, de maneira más visual, en el photocall de los "Premios ABE" y "Fálame sempre", "aos que en conxunto asistiron máis de 400 persoas".

La junta directiva de la ABE expresó públicamente el agradecemento al compromiso y colaboración que muestran esas empresas con la asociación ya que, tal y como indica su presidente, "ser socio protector non so significa un apoio económico para a entidade, senón un compromiso co desenvolvemento económico do concello. Por todo elo, queremos felicitar e agradecer ás empresas ese compromiso”. La patronal recuerda que la figura del socio protector se puso en marcha en enero de 2017 y que su característica principal es que "a cambio dunha cuota extraordinaria anual, a ABE inclúe a imaxe da empresa nas actividades que realiza durante o ano, o que supón un importante retorno para as empresas", precisó.