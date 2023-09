La Asociación Boirense de Empresarios colabora en un estudio de impulso a proyectos emprendedores

La Asociación Boirense de Empresarios (ABE) participa en un estudio sobre el territorio que elabora la Rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego, promovida por la Consellería de Emprego e Igualdade, para impulsar proyectos empresariales con vinculación con la zona, y lo hace aportando su visión sobre las necesidades del territorio y empresas allí situadas. El trabajo de estos polos -hay ocho en toda la geografía gallegas y en el que está la ABE se enmarca en el área de influencia de A Costa da Morte que abarca las comarcas de Bergantiños, Fisterra, Soneira, A Barcala, Xallas, Muros, Noia y O Barbanza- va en paralelo con la línea de actuación prioritarias de la patronal de apoyo a emprendedores y empresas, a través de un acompañamiento y asesoramiento continuado, una metodología común validada y adaptada a cada proyecto y tutorizada con profesionales de primer nivel. "Para levar a cabo este proxecto é esencial coñecer o territorio e por isto estase a elaborar un estudo no que participan entidades representativas do mesmo, como é o caso da ABE, coa finalidade de poder coñecer mellor tanto o territorio como as necesidades do mesmo, así como das empresas que existen nel", precisaron desde la patronal boirense.

Entrando en detalle sobre las visiones que sobre el territorio puede ofrecer la asociación empresarial boirense, su presidente, Daniel García, indicó que “as principais son a potenciación e creación de infraestruturas turísticas, a creación de chan industrial, a mellora das infraestruturas de transporte e a diversificación dos sectores produtivos”, entre otras que se trasladaron en el documento. Sobre las necesidades de las empresas, la ABE puso el foco en la de flexibilizar y agilizar los trámites y los procesos administrativos, contar con una mayor información y comunicación con las administraciones públicas y la puesta en marcha de nuevas líneas de ayudas para el sector empresarial. Para finalizar, la patronal boirense mostró su disposición a colaborar con las iniciativas planteadas por la referida red y también la necesidad de la creación de un polo propio en O Barbanza "para que poida estar mais preto do territorio ao contar a comarca cun importante número de empresas e unha actividade económica puxante", precisó García.