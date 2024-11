La asociación A Gamela reclama al Ayuntamiento la reapertura del centro social de Cabo de Cruz

La Asociación Cultural e de Tradicións Mariñeiras “A Gamela” de Cabo de Cruz le reclama al pleno de la corporación municipal que acuerde que se proceda a la reapertura del centro social de dicho lugar de la parroquia de Santa María do Castro, y poner al frente del mismo a una persona técnica de Cultura que promocione y dinamice actividades socioculturales para los vecinos de la zona. Su presidente, Antón Vidal Sánchez, también pide que se elabore un proyecto, con presupuesto y plazos de ejecución para la reparación del edificio y la finalización y equipamiento de esas dependencias, y equiparlas con el mobiliario suficiente y adecuado al uso previsto de cada aula, despachos o salas.



Desde A Gamela recuerdan que este centro social fue una de las “loitas do pobo” para dignificar en el ámbito de la Cultura la vida de los vecinos de la parroquia y cuya construcción se aprobó en el mandato del periodo 2003-2007, edificándose en el siguiente. “Aínda sen completar salas e espazos interiores e mobiliario para a prestación de servizos aos veciños dos Castro, o centro comeza a funcionar cunha traballadora ao fronte ata o pasado outubro de 2023, cando o actual Goberno comunica que ‘o centro social de Cabo de Cruz permanecerá pechado ata novo aviso’ e así segue”, precisó Vidal.



El presidente aclaró que desde su apertura, los gobiernos no invirtieron “un só euros para o remate do edificio, para o seu mantemento ou reparación, traendo as consecuencias de deterioro que agora vemos”. Por ello, ante la situación “de abandono e peche” de dicho centro social, los vecinos apelan a los derechos que la Constitución les otorga, como “da non discriminación po lugar de residencia, dos ciudadáns á igualdade e de acceso á Cultura”, además de la obligación de los poderes públicos a promover la cultura en su ámbito territorial.