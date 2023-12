La Asociación Rianxeira de Empresarios desarrolla una campaña para colaborar con Cáritas en favor de los necesitados

La Asociación Rianxeira de Empresarios (ARE) puso en marcha la campaña "Súmate ao Nadal Solidario", una iniciativa destinada a colaborar con Cáritas en su labor en favor de los más desfavorecidos de la sociedad local, y con la que pretende sumar esfuerzos para llevar esperanza y ayuda a aquellos que más lo necesitan en estas fechas señaladas. "Coa campaña queremos convidar a toda a comunidade a colaborar doando alimentos non perecedoiros, produtos de hixiene, aseo e limpeza de xeito moi fácil. Tan solo hai que mercar nos establecementos colaboradores os produtos que se desexe doar e deixalos nos lugares habilitados para tal feito nos mesmos", indicaron desde la patronal local. Dicha asociación empresarial agradece de antemano la colaboración de todos los implicados en esta campaña y su "compromiso co benestar da nosa comunidade".

Desde la ARE indicaron que la recogida de estos productos dio comienzo el pasado viernes, día 1 de diciembre y seguirá activa hasta el lunes 18 de este mes, para contribuir con la citada entidad benéfica en el apoyo a las familias y personas que, especialmente en esta época del año, requieren ayuda y solidariedad. "Convidamos a todos a sumarse a esta iniciativa, achegando os seus donativos nos comercios colaboradores e axudándonos a facer deste Nadal un momento de verdadeira solidariedade e xenerosidade". Esos negocios colaboradores son Eroski Día, Quenxo Claudio, Mercamas Rianxo, Mercamas Taragoña, Aliprox Taragoña, Autoservizo Fina en Asados, Spar Sara en O Pazo, Cambeses, Europunto, Herbodietética Chaira, Agroikos Taragoña.