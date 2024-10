La auditoría de la red de abastecimiento de A Pobra revela pérdidas anuales del 18% del agua

Paso importante en A Pobra para la mejora de su red de abastecimiento. El Concello, a través de una subvención, realizó una auditoría con el objetivo de identificar y plantear soluciones a las principales deficiencias del sistema municipal, tales como las pérdidas de agua, que en la actualidad se sitúan en el 18,18%. Una cifra que coincide dentro de los objetivos fijados por Augas de Galicia como una gestión adecuada, al lograr que no se superen el 20% de promedio.



De los datos publicados en el tablón de anuncios del Concello, se puede conocer el total de agua captada, así como aquella no registrada, es decir, las pérdidas del sistema. Así, del 1.157.538 metros cúbicos de agua captada, la red municipal no llega a registrar 210.488 metros cúbicos. De ellos, 140.101 metros cúbicos de agua (un 12% del total) corresponde a fugas y averías en las tuberías, si bien no han trascendido más datos sobre los puntos donde se registran dichas pérdidas.



Por ello, pese a alcanzar el objetivo fijado para los municipios gallegos, el informe de la auditoría recalca que “é moi recomendable que o Concello siga as pautas do plan de actuación específico” con el objetivo de disminuir las pérdidas de un recurso preciado como es el agua y atajar un problema generalizado en las redes de los municipios gallegos, que conlleva implicaciones económicas y ambientales. De hecho, a nivel estatal se estima que uno de cada diez litros que entra en la red de agua se pierde en fugas reales (fugas) y las pérdidas llegan a una media del 25%.



Ribeira pierde el 15,6%

En el caso de Ribeira, anunció recientemente que el porcentaje de pérdida de agua en su red municipal alcanza el 15,6% y anunció inversiones en los próximos cuatro años de 875.000 euros para mejorar la red de tuberías actuales del Concello.