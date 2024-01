El Aula Cemit de Ribeira ofrece cursos de ofimática, competencias básicas y trámites digitales

El concejal de Novas Tecnoloxías, Francisco Suárez-Puerta, presentó los nuevos cursos que se impartirán en el Aula Cemit en febrero y marzo. El primero será de Ofimática con Libreoffice, que se impartirá del 5 de febrero al 27 de marzo; los lunes y miércoles de 9:30 a 11 horas, en el que se enseñarán conceptos básicos en procesadores de texto.



La segunda formación será sobre competencias básicas digitales, en las mismas fechas, pero en horario de 11:30 a 13 horas. “Este curso estará destinado á familiarizarse co entorno de traballo e as ventás do Sistema Operativo, aprender a xestionar arquivos e cartafoles e a crear e editar contidos básicos con editores de texto, follas de cálculo e presentacións” explicó Suárez-Puerta.



Por último, también se realizará un curso, del 13 al 22 de febrero, para solicitar, renovar o anular el certificado digital. Además, el Concello ofrecerá formación gratis en transformación digital para Pymes. emprendedores y autónomos con nuevos módulos de turismo. “Aquí ensinaranse ferramentas e servizos de ecommerce, administración electrónica e márketing dixital” adelantó el edil. Las inscripciones se pueden realizar en el teléfono 981 876 043 o en el correo electrónico cemit.ribeira@xunta.gal.