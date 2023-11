Auxilian nuevamente a un joven al que encontraron semiinconsciente y tirado en un vial en Aguiño

A las doce y media de la madrugada de ayer se volvió a repetir en el casco urbano de Aguiño lo sucedido aproximadamente 46 horas antes cuando un conductor se encontró con un vecino de la zona de 28 años que estaba semiinconsciente y tirado sobre un paso de peatones de la Rúa Sálvora, a la altura de un paso de peatones que hay junto el cruce con la calle que lleva al colegio Heroínas de Sálvora. En esta ocasión, el hallazgo, que también fue realizado por parte de otro conductor que circulaba con su vehículo por la Rúa Francisco Lorenzo Mariño, tuvo lugar en ese mismo vial, a la altura del Banco Santander, y el piloto se detuvo y, tras apearse de si coche, comprobó que el citado joven tirado sobre el asfalto no respondía con normalidad a estímulos externos, y que se sospechaba que pudo sufrir nuevamente una indisposición antes de caer.



Por ese motivo, como había hecho este lunes el otro conductor, no lo dudó un instante y decidió llamar de inmediato para solicitar ayuda, personándose en el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó en el lugar una primera asistencia a la víctima, que no era capaz de responder a las preguntas que le hacían, para seguidamente proceder a su evacuación al Servizo de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que esa persona pudiera recibir la atención médica que precisaba. Testigos de lo ocurrido ensalzaron, como hicieron los que vieron lo que pasó el lunes, el auxilio por parte del conductor ya que, además de proporcionarle una primera asistencia y llamar a las emergencias, evitó que el joven pudiera ser atropellado por algún vehículo cuyo conductor no se percatase de que estaba tirado en la carretera.