El Ayuntamiento de Boiro acomete mejoras en su plaza de abastos para unificar su imagen por 145.657 euros

El Ayuntamiento boirense acomete las obras para reforma del mercado municipal y el alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Comercio, Formación e Emprego, Roberto Lojo, han querido visitar en la tarde de ayer la plaza de abastos para conocer como se están desarrollando esos trabajos que suponen una inversión que asciende a 145.657 euros, y que tienen como finalidad unificar la imagen de ese recinto de ventas de productos alimenticios. “O que buscamos con esta actuación é mellorar a sinaléctica dos comercios e a iluminación do espazo para que sexa máis atractivo o producto”, declaró el edil.



En este sentido, se está llevando a cabo la sustitución de luminarias, el pintado del falso techo según la tipología del local, la colocación de mamparas y elementos decorativos, así como la homogeneización de los rótulos de los diferentes puestos, "un requisito xa disposto no regulamento do propio mercado municipal", precisó. Las obras se están ejecutando durante las tardes con la finalidad de no perjudicar la actividad habitual de los placeros. “Para este Goberno, o mercado municipal é estratéxico para fomentar o comercio local, pois é un polo de atracción para a veciñanza de toda a comarca que fai as súas compras na nosa praza de abastos e nos nosos comercios. Imos seguir traballando para melloralo e dotalo de mellores servizos”, declaró el alcalde.



Las intervenciones en la plaza de abastos se ejecutan mediante una subvención del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, financiada con fondos Next Generation EU para la modernización del Centro Comercial Aberto de Boiro por 237.641 euros, un importe con el que previamente a iniciarse la reforma del mercado municipal, se acometieron otras actuaciones de cara a la promoción del comercio local como son la implantación de sistemas de recogida y reciclaje de envases, la instalación de puntos wifi y de recarga de vehículos eléctricos, puesta en marcha de bonos para el comercio, formación en marketing digital y posicionamiento SEO para los negocios y otras actividades para la promoción del comercio.